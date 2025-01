Silvia Salis, chi è la moglie di Fausto Brizzi: dall’amore alla carriera sportiva

Fausto Brizzi ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata, caratterizzata da una doppia paternità e da un romantico matrimonio tuttora condiviso con la moglie Silvia Salis. Prima di lei, il celebre regista è stato fidanzato con l’attrice Giorgia Wurth e successivamente con l’attrice Claudia Zanella; la coppia convolò a nozze nel 2014 e dal loro matrimonio nacque una figlia, Penelope Nina, nel 2016, per poi separarsi. Ora l’amore splende al suo fianco e risponde al nome di Silvia Salis.

Nata a Genova nel 1985, la moglie di Fausto Brizzi è una dirigente sportiva con un passato nello sport come martellista; grazie a questa disciplina ha anche vinto numerosi titoli italiani, mentre dal 2021 è diventata vicepresidente del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano). La coppia è convolata a nozze nel 2020 e nel 2023 hanno dato alla luce il figlio Eugenio, il primo di coppia nonché il secondogenito per il regista.

Fausto Brizzi e Silvia Salis: “Perché ci siamo sposati due volte…“

Fausto Brizzi e la moglie Silvia Salis condividono una romantica storia d’amore, sbocciata quasi per caso, come raccontarono in un’intervista a La volta buona da Caterina Balivo lo scorso marzo 2024. Il regista le propose di accompagnarlo ad un concerto di Paolo Conte, lei accettò e dei successivi incontri raccontò: “Lui dopo avermi visto aveva detto: ‘Ho appena conosciuto la mia futura moglie’… Io gli ho dato appuntamento ad un mese dopo, la prima sera mi ha parlato per almeno 6 o 7 ore. Io, stordita da questa cosa gli ho concesso un altro appuntamento”.

Alla fine è sbocciato l’amore per la coppia, che è convolata a nozze per ben due volte: “Perché ci siamo sposati due volte? La prima cerimonia è stata fatta durante il Covid, era un periodo strano e avevamo tutti molta paura… Ci siamo detti tra un anno lo rifacciamo, e allora abbiamo organizzato tutto con i piedi sulla sabbia e niente mascherine”.