Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 8 Giugno 2024

ECCO LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

Mentre i numeri vincenti del Superenalotto si avviano a entrare in archivio, spostiamo la nostra attenzione su quelli del Lotto e del 10eLotto, con le combinazioni fortunate tutte da scoprire per capire se lo sono anche le vostre giocate. Così magari dovrete pianificare la riscossione, visto che i fortunati hanno 60 giorni di tempo dalla pubblicazione del bollettino per ottenere il pagamento del premio. Le modalità cambiano a seconda dell’importo della vincita, ma questo al momento un discorso prematuro, perché il focus è sui numeri vincenti.

Il consiglio che rinnoviamo concorso dopo concorso è quello di verificare con estrema attenzione le vostre giocate: potete farlo online, visto che c’è l’app My Lotteries, o usando il tool messo a disposizione sul sito ufficiale del gioco, inserendo nel form il numero seriale, quello che trovate sotto al codice a barre che viene stampato sulla giocata del Lotto e del 10eLotto, a cui vi lasciamo dopo avervi accompagnato al concorso del Superenalotto.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 92 del 08/06/2024

12 – 18 – 20 – 27 – 28 – 34 – 36 – 37 – 39 – 43 – 47 – 55 – 60 – 71 – 77 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 27

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 27 – 84

Extra: 8 – 10 – 16 – 24 – 26 – 30 – 33 – 41 – 42 – 53 – 63 – 70 – 76 – 78 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 92 del 08/06/2024 BARI 27 84 71 8 63 CAGLIARI 12 20 90 26 30 FIRENZE 77 82 60 10 42 GENOVA 34 18 53 30 28 MILANO 55 81 33 53 24 NAPOLI 47 28 70 76 1 PALERMO 80 27 78 20 28 ROMA 43 34 87 47 90 TORINO 47 37 16 41 78 VENEZIA 36 39 80 26 35 NAZIONALE 76 66 47 90 24

SUPERENALOTTO POI LOTTO: QUALI SONO I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Possono cambiare le stagioni, ma non si ferma la marcia del Superenalotto, che anche oggi ci offre i suoi nuovi numeri vincenti, prima di lasciare la parola a Lotto e 10eLotto. L’estate è ormai arrivata, il clima si fa più caldo, ma a renderlo ancor più incandescente è la sestina fortunata, visto che può valere un Jackpot in grado di cambiare una vita. Nel frattempo, questo gioco ha preparato delle sorprese per i suoi appassionati. Ci riferiamo all’iniziativa “un’estate a mille”, con cui vengono messi in palio mille premi garantiti da 10mila euro per 4 estrazioni straordinarie, che però si terranno a fine mese.

Ma se acquistate in questi giorni una giocata Superenalotto con Superstar valida per almeno uno dei concorsi speciali, allora potrete partecipare all’estrazione di questi altri premi. Non temete, perché vi terremo aggiornati. Ora invece pensiamo ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto, prima di ritrovarci a scoprire quelli di Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 91 del 08/06/2024

Combinazione Vincente

6 59 79 14 8 15

Numero Jolly

66

Superstar

2

ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO, ARRIVA LA DEA BENDATA?

Ultimo assalto della settimana ai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, poi la Dea Bendata si prenderà una piccola pausa per ritrovarci a parlare di ruote e combinazioni fortunate tra qualche giorno. L’attenzione deve restare concentrata su questo sabato, perché può regalarvi delle belle sorprese tra ambi, terne ed eventuale Jackpot, giusto per tirare in ballo qualche “ingrediente” che può stuzzicare la vostra fame di vittoria… In attesa che siano quelli vincenti a prendere la parola, diamo uno sguardo ad altri numeri, quelli delle statistiche, soffermandoci sui ritardatari del Lotto.

Al primo posto troviamo sempre l’8 su Venezia, con un primo consolidato, visto che ha accumulato finora 112 ritardi. Sono 107, invece, le assenze per il 7 su Firenze, che di conseguenza è al secondo posto. Terzo per il 6 su Bari, che di appuntamenti con la fortuna ne ha saltati 106. Questo il podio dei numeri ritardatari del Lotto in attesa della nuova estrazione, ma possiamo completare la top five, perché al quarto posto abbiamo il 44 sulla ruota del Lotto di Bari che non è ancora centenario, visto che ha 97 assenze, mentre sono 90 i ritardi per il 77 sulla ruota del Lotto di Roma.

VOLA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI?

Ora tralasciamo il Lotto per dedicarci alle quote del Superenalotto, anche perché c’è un Jackpot di cui parlare. Visto che nell’ultima estrazione, la terza della settimana, nessuno è riuscito a centrare la sestina fortunata, il montepremi è salito a 32,7 milioni di euro, che è il bottino in palio oggi. Ma comunque sono stati assegnati premi molto interessanti, basti pensare che venerdì è stato centrato un 5 che è valsa una vincita di 123.656,93 euro con una giocata effettuata a Città di Castello, in provincia di Perugia.

Tra i fortunati c’è pure colui che possiede la schedina che ha centrato un 4 stella da 57.004 euro, ma dobbiamo citare anche coloro che hanno centrato il 3 stella, visto che il premio in questo caso è stato di 3.718,00 euro per ognuna delle 68 giocate del Superenalotto che ieri sono risultate vincenti per questa categoria. Non è finita qui, perché è un gioco che prevede altre categorie di vincita, magari avrete modo di scoprirlo proprio oggi con la vostra schedina se si rivelasse fortunata…

LA SMORFIA NAPOLETANA PER I NUMERI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Chi è appassionato di numeri solitamente si affida alla Smorfia napoletana in vista delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ma c’è chi è appassionato di calcio e allora decide di mettere in gioco i numeri degli Europei 2024 per tentare la fortuna in uno di questi giochi. Del resto, sono stati ufficializzati di recente i numeri di maglia dei giocatori della Nazionale azzurra. Vi citiamo i tre che hanno una valenza “storica”: 1 a Donnarumma, 9 a Scamacca e 10 a Pellegrini. Ma se tra altri azzurri ci sono i vostri beniamini, allora potete trarre così ispirazione per le nuove giocate.

Cosa ci può dire invece la Smorfia napoletana in vista di questa competizione calcistica? Dobbiamo partire necessariamente dall’1, l’Italia, 20 la festa, nella speranza che ci tocchi, ci può stare anche l’82, la tavola imbandita, per i tifosi a cui piace assistere a queste competizioni in compagnia e preparando dei manicaretti gustosi. Facciamo poker con il 72, lo stupore, quello che speriamo susciti positivamente la Nazionale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA