Si terrà proprio nella giornata di oggi – proprio in occasione della Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre 2024 – un nuovissimo appuntamento con il sempre amatissimo Simbolotto collegato (come da tradizione!) al Lotto e a tutti i suoi quattro concorsi settimanali: eccezionalmente – ed è bene metterlo immediatamente in chiaro – proprio in virtù della ricorrenza natalizia odierna, il sorteggio sarà leggermente anticipato in modo da non interrompere le già imbastiti e pronte ad accogliere amici e parenti tavolate del cenone della Vigilia; dunque invitiamo chiunque sia in attesa dei numeri vincenti del Simbolotto a tornare tra queste righe per scoprirli assieme a noi alle ore 18:30 invece che alle tradizionali 20, sempre fermo restando che in ogni caso avrete in totale 30 giorni per incassare il vostro premio!

TUTTE LE REGOLE E I PREMI DEL SIMBOLOTTO: COME FUNZIONA E QUANTO SI PUÒ VINCERE?

Nonostante la vigilia natalizia – comunque – non cambierà nulla nelle regole e negli eventuali premi che potreste vincere grazie al Simbolotto e partendo proprio da qui ricordiamo a chiunque voglia tentare la sorte che ancora una volta in questo 2024 la ruota lottifera a cui si dovrà fare attenzione è quella di Venezia: proprio qui si dovrete puntare la sempre classica – ed obbligatoria – cinquina di numeri che in serata vi permetteranno di partecipare anche all’estrazione di questo simpatico gioco che ha per protagonisti 45 simboli scelti direttamente dall’elenco della Smorfia Napoletana; ovviamente fermo restando che al contempo vi ‘conquisterete’ anche un posto in primissima linea per il concorso del Lotto!

D’altra parte, nel caso in cui non sappiate cosa sia e come funzioni il Simbolotto, ci teniamo anche a precisare che la vostra cinquina di simboli vi verrà automaticamente consegnata dal sistema senza darvi in nessun caso la possibilità di modificarli, ma nel frattempo non vi verrà richiesta nessuna maggiorazione economica; mentre dal punto di vista dei premi (e precisando che le cifre varieranno in base alla puntata che avrete fatto nel Lotto) si va da un minimo fissato ad un solo euro fino ad un massimo di 10mila; il tutto intervallato da altri due bottini da cinquanta o cinque euro.