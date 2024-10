Simone Annicchiarico torna sul palcoscenico di Tale e Quale Show 2024, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1, per una nuova imitazione. Questa settimana il conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chialli, deve calarsi nei panni di un maestro della musica italiana. Si tratta di Franco Battiato, cantautore unico nel suo genere che ha scritto alcune delle più belle canzoni della musica italiana. Un’imitazione non semplice per Simone Annicchiarico chiamato non solo a ricordare ed omaggiare il grande talento di Franco Battiato, ma anche cercare di avvicinarsi il più possibile al talento immenso dell’artista.

Una prova non facile, ma non impossibile considerando il percorso finora fatto dal conduttore televideo che ha sfoggiato una grande presenza scenica e dote interpretative che in diverse occasioni hanno convinto pubblico e giuria con le imitazioni di Franco Califano e Renato Zero. Chissà che questa volta non possa fare ancora meglio!

Simone Annicchiarico: “sono affezionato come formazione alla tv di una volta”

Simone Annicchiarico è sicuramente conosciuto dal pubblico italiano per essere un figlio d’arte, visto che è nato dall’amore tra Walter Chiari e Alida Chialli. Cresciuto a stretto contatto con l’arte dello spettacolo, Simone crescendo si è appassionato alla musica tutta: da quella classica al jazz fino al blues evitando però la musica di oggi. Parlando della sua esperienza televisiva a Tale e Quale Show ha rivelato: “qui imiti personaggi che possono essere diametralmente opposti a quello che hai sempre ascoltato, è quello il bello”.

L’esperienza di Tale e Quale l’ha fortemente voluta essendo un amante del varietà e non della tv moderna, in particolare del reality che ha sempre evitato. “Sono nato tanti anni fa, quando i reality non c’erano. Mio padre ha lavorato in televisione, mia madre anche, quindi sono affezionato come formazione alla tv di una volta, quella vecchia, e quindi fare reality per me non funziona. Io non riesco a vedermi in un reality, non riuscirei mai”.