Simone Pafundi ha la fidanzata? Il giovane talento di proprietà dell’Udinese…

Simone Pafundi è uno dei giovanissimi talenti del calcio italiano. Il trequartista, che può giocare anche in posizioni più avanzate, è nato nel 2006 a Monfalcone ed è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, venendo convocato anche in tutte le varie Nazionali giovanili dall’Italia Under 16 in poi, fino ad arrivare anche alla Nazionale maggiore. Il giovane, nel 2023 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2006 stilata dal giornale “The Guardian”: è stato paragonato a Lionel Messi nonostante il suo idolo sia Totò Di Natale, ex capitano e attaccante proprio dell’Udinese, il club che detiene il suo cartellino.

Lionello Manfredonia: "Fuori due anni e mezzo per calcioscommesse"/ "Infarto in campo? Un segno del destino"

Dopo essere cresciuto in Italia, nel club bianconero, nel gennaio del 2024 Pafundi è passato al Losanna in prestito. Nella massima serie svizzera, il giovane ha trovato sempre più spazio, segnando anche il suo primo gol tra i professionisti: il suo obiettivo è quello di tornare in Italia, in Serie A, e di rientrare nell’ottica della Nazionale maggiore. In attesa di andare a scoprire quello che sarà del futuro calcistico di Simone Pafundi, andiamo a vedere qualcosa in più sulla sua vita privata: ad esempio, il giocatore è fidanzato? Cosa sappiamo a riguardo della sua vita sentimentale?

Niccolò Pisilli ha la fidanzata? La rivelazione/ "Nel tempo libero mi piace stare con la mia ragazza"

Simone Pafundi ha la fidanzata? Non c’è traccia dell’amore

Il giovane Simone Pafundi, classe 2006, è fidanzato? Non sappiamo molto della vita privata del talento di proprietà dell’Udinese, in prestito ora al Losanna. Il giocatore è infatti molto giovane e probabilmente la sua testa in questo momento è focalizzata sul calcio e non ancora sull’amore. Ci sarà tempo, per il talentuoso trequartista azzurro, per dedicarsi all’amore ma in questo momento sembrerebbe che non ci sia alcuna fidanzata nella sua vita, almeno stando ai social e alle sue dichiarazioni. Il classe 2006, infatti, al momento sembra pensare soltanto al calcio.