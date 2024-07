Temptation Island 2024, dopo lo sfogo di Siria arriva la segnalazione: ha mentito sul fidanzato Questa sera andrà in onda su Canale5 la penultima puntata di Temptation Island 2024 e si scoprirà come procede il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco, tra cui anche quella formata da Siria Pingo e Matteo Vitali. La storia della giovane è molto particolare, dopo aver perso più di 80 kg Siria ha deciso di mettersi alla prova relazionandosi con altri ragazzi per valutare se è ancora innamorata del suo ragazzo. E non è tutto perché proprio nella scorsa puntata si è lasciata andare ad un duro sfogo in cui ha accusato Matteo per la sua obesità. Ha dichiarato di non essersi mai sentita a suo agio con il suo corpo, di aver saltato delle tappe nella sua crescita proprio perché non ha mai fatto tutto quello che era normale fare alla sua età, anche semplicemente prendere un aereo.

Nel suo duro sfogo in cui ha attaccato il fidanzato Matteo a Temptation Island 2024, Siria ha anche confessato di aver sempre utilizzato abiti molto larghi e coprenti per nascondersi e di essersi sempre sentita a disagio con il proprio corpo. Tuttavia, adesso, gli utenti web spulciando sui suoi profili social hanno notato che la verità non è proprio così. Siria di Temptation Island 2024 ha mentito sul fidanzato Matteo? Sembrerebbe proprio di si. Sul suo profilo Instagram ufficiale non mancano foto degli anni scorsi in cui indossa abiti succinti e tutt’altro che larghi e coprenti. E non è tutto perché in molti hanno notato una sua foto che ha lasciato un po’ di stucco. Di cosa si tratta? Un suo selfie insieme al suo compagno Matteo in un ristorante giapponese. La foto non è niente di che, ma ha fatto ‘scalpore’ soprattutto perchè a Temptation Island ha puntato il dito contro il fidanzato, asserendo che non ce l’avrebbe mai portata in tutti gli anni che sono stati insieme.

Siria di Temptation Island 2024 smascherata sui social: cos’è successo

C’è una sostanziale differenza tra ciò che Siria ha confessato in lacrime a Temptation Island 2024 e la realtà dei fatti che viene fuori dal suo profilo Instagram. E per questo non sono mancate segnalazioni degli utenti che l’hanno smascherata. Alcuni utenti, infatti, sotto la foto di lei al ristorante giapponese con Matteo hanno scritto: “Ma non avevi detto che Matteo non ti aveva mai portato a mangiare il sushi?” Nel frattempo la coppia formata da Siria e Matteo continua ad essere al centro delle segnalazioni, pare, infatti che lei sia stata avvistata con un altro ragazzo. Dopo tanti anni la loro storia è giunta al capolinea?