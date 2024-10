Anna e Alfred pronti a dirsi addio a Temptation Island 2024? La coppia è arrivata ad un punto di non ritorno durante la quarta puntata del viaggio dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia. Alfred durante un’esterna con la single tentatrice Sofia cede alla tentazione e i due si scambiano un bacio. Nel pinnettu Anna assiste alla scena e sconvolta commenta: “basta, voglio il falò subito. Lo disintegro”. Lo stesso Alfred, dopo aver baciato la single Sofia, una volta tornato nel villaggio dei fidanzati è consapevole di cosa ha fatto ed è pronto ad un confronto diretto con la fidanzata Anna.

Millie e Michele si lasciano a Temptation Island 2024 settembre?/ Lui sparla della fidanzata, lei sbotta

“Le mie risposte le ho avute. È inutile continuare. Sono venuto per capire e ho capito” – confessa Alfred alle telecamere di Temptation Island 2024. Per Alfred è arrivato il momento di dire tutta la verità ad Anna: “le dirò quello che non ho mai fatto fuori. Glielo dirò in faccia, ne subirò le conseguenze ma farò quello che mi sento. Non posso mentire a me stesso e prima lo stavo facendo. Mi dispiace per i genitori, li ringrazio e ringrazio lei ma per il bene di tutti e due è meglio così”.

Antonio e Titty: crisi continua a Temptation Island 2024 settembre/ Scatta il bacio con la single Saretta?

Il bacio tra Alfred e Sofia a Temptation Island 2024 mette fine alla storia con Anna

Anna nel pinnettu dopo aver visto il bacio tra il fidanzato Alfred e la single tentatrice Sofia è un fiume in piena. “Andiamo, smettila di guardare” – le dicono le altre ragazze, ma Anna non vuole saperne e vuole vedere il video fino alla fine. Una volta assistito al bacio tra Alfred e Sofia, Anna chiede immediatamente alla produzione di poter incontrare il fidanzato per un falò di confronto immediato.

“Lo voglio subito il falò, non voglio nemmeno prepararmi. Devo andare via adesso. Sto andando via. Mi sta venendo un infarto” dice Anna ferita e delusa dal fidanzato. Poco dopo, a sorpresa, Filippo Bisciglia comunica ad Anna che il fidanzato Alfred ha chiesto un falò di confronto. “Non adesso ma stasera, abbiamo dei tempi tecnici” è la replica di Anna.

Chi è Sofia Costantini: fidanzata con Alfred dopo Temptation Island 2024?/ La decisione dopo il bacio