Sofia Raffaeli, chi è la campionessa ginnasta italiana? Da Chiaravalle alla conquista delle Olimpiadi di Parigi dove ha portato alta la bandiera dell’Italia conquistando una medaglia di bronzo nella ginnastica ritmica. Un grande emozione che la giovane ginnasta è pronta a raccontare a “Da noi…a ruota libera” di Francesca Fialdini su Rai1. A soli 20 anni, Sofia Raffaeli è tra le ginnaste più apprezzate a livello mondiale, una vera e propria stella della ritmica mondiale. Del resto la danza è entrata prestissimo nella sua vita: a soli 3-4 anni, Sofia inizia a muovere i primi passi nella ginnastica artistica e verso i 7 anni si appassiona al nastro e alla palla che aveva ricevuto in regalo. Il passo alla ginnastica ritmica è stato breve, ma per inseguire questa passione deve muoversi lontano dalla sua Chiaravalle.

Nonostante le tante difficoltà iniziali, Sofia si iscrive alla Società Ginnastica Fabriano iniziando così il suo percorso di crescita che l’ha portata a vincere: la Coppa dei Campioni con la Ginnastica Fabriano, ma anche il Collare d’oro al merito sportivo. Nel 2024 vince il terzo titolo italiano, l’ottavo scudetto a squadre, diventa vicecampionessa europea e alle Olimpiadi di Parigi conquista la medaglia di bronzo entrando di fatto nella storia.

Sofia Raffaeli, la formica atomica, entra nella storia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Proprio Sofia Raffaeli, campionessa mondiale all-around nel 2022, con più di 50 medaglie all’attivo ha ricordato l’ultimo evento prima delle Olimpiadi di Parigi: “è stato disputato a Valencia: per me è stata una sensazione unica, diversa da tutte le altre che ho provato in passato. Forse anche perché si è trattato dell’ultimo grande evento prima delle Olimpiadi”.

La giovane ginnasta è soprannominata “Formica atomica” per le sue qualità fisiche, ma anche per la determinazione, diligenza, mentre ‘atomica’ per la sua esplosività artistica e al suo talento dirompente che le ha permesso di vincere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, la prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale

