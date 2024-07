LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI DEL “TERMOMETRO”: LA SFIDA A 4 PER IL 10%, MELONI-SCHLEIN INARRIVABILI

Giorgia Meloni cresce come partito, come Premier e come coalizione: i nuovi sondaggi politici del “Termometro Politico” realizzati tra il 24 e il 25 luglio 2024 danno una plastica rappresentazione del periodo “top” della leader FdI, almeno nel giardino di “casa nostra”. Nelle ultime intenzioni di voto del mese di luglio, Fratelli d’Italia fa un balzo in avanti ulteriore fino 29,6% con un +0,4% in soli sette giorni che li pone al top nella crescita dei consensi rispetto agli altri partiti nell’ultima settimana.

Resta stabile al 24% il Pd di Elly Schlein, non cresce ma nemmeno perde e in tandem con la Premier Meloni restano i primi due partiti al momento inarrivabili per il resto dello schieramento in Parlamento: per il terzo posto è ormai una sfida a “quattro”, un “poker” di liste che dopo le Europee 2024 si ritrovano ancora più vicine in termini di consensi, lontanissime per ideologia ed elettorato. Al duo del Centrodestra Forza Italia-Lega “rispondono” i due membri della Sinistra europea, ovvero M5s e AVS: Conte al 9,7% guida il “quartetto” sotto il 10%, superando di poco Tajani al 9,4%, Salvini all’8,3% e Alleanza Verdi-Sinistra di Fratoianni e Bonelli al 6,9%, in crescita ulteriore dopo il voto europeo.

EX TERZO POLO DISGREGATO, SANTORO RAGGIUNGE RENZI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI (MIGLIORA LA FIDUCIA PER LA PREMIER MELONI)

Vi è ormai un solco importante tra i primi partiti d’Italia e le liste che sono rimaste sotto lo sbarramento alle ultime Europee: i sondaggi politici del Termometro individuano una spaccatura netta tra chi appunto ha consensi dal 7% in su e chi invece non riesce ancora a superare quota 4% sulla base dell’elettorato intervistato. Nei nuovi sondaggi pubblicati il 25 luglio, è Azione di Calenda a svettare nell’area ex Terzo Polo, sembra più disgregata in tanti “piccoli” partiti con percentuali ancora molto basse.

Renzi al 2% spinge per “federare” il campo largo ma resta con Italia Viva di fatto al pari di Pace terra e dignità di Santoro, pareggiato a quota 2%: a chiudere i sondaggi politici del Termometro ci pensano poi PiùEuropa di Magi e Bonino all’1,7%, Democrazia Sovrana e Popolare di de Magistris all’1,2%, Libertà di Cateno De Luca all’1% e infine Alternativa Popolare di Bandecchi allo 0,3%. Chiudiamo la nostra rassegna di sondaggi domenicale con l’aggiornamento sul grado di fiducia per la Presidente del Consiglio: Meloni questa settimana cresce addirittura dell’1,5% rispetto ai medesimi sondaggi politici del 18 luglio scorso, salendo ad un complessivo 40,7% di fiducia dimostrata dall’elettorato; ad oggi il 46,8% ritiene che invece di bocciare l’operato e il governo della leader FdI.