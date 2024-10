Sonia Bruganelli è una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle, programma Rai condotto da Milly Carlucci che va in onda ogni sabato sera. Fino ad ora possiamo dire che Sonia è stata tra i personaggi più discussi della trasmissione, andiamo a vedere perchè e chi è e di cosa si occupa Sonia Bruganelli.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme?/ "Lui non è uno da mettere in secondo piano"

Sonia nasce a Roma il 20 Febbraio 1974 e si laurea in Scienze della Comunicazione a poco più di 20 anni. Inizia ad avvicinarsi al mondo della tv lavorando come modella per alcuni fotoromanzi e la vediamo per la prima volta in tv nella trasmissione Tira e Molla, programma condotto da Paolo Bonolis. Nonostante ciò in quel periodo lei era più vicina al mondo della moda che a quello della tv.

Chi è Luca Barbareschi e il rapporto con i figli: "Sono un pessimo esempio"/ "Vivo autotutelandomi perché..."

Nel 2015 crea alcune linee di abbigliamento e ottiene un discreto successo. Non solo perchè Sonia crea anche la SDL, agenzia che si occupa di marketing e comunicazione e che negli anni diventa sempre più importante, anche nella scelta di alcuni ruoli per programmi importanti Mediaset come il Grande Fratello o Ciao Darwin. Tra l’altro Sonia crea anche SDL TV, una tv web dove si può accedere a tutti i programmi di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli, dall’amore all’addio a Paolo Bonolis

Per anni Sonia Bruganelli riceve l’accusa di essere troppo legata ‘lavorativamente’ al marito Paolo Bonolis e negli anni sono in molti a porle queste accuse. Negli anni Sonia diventa nel 2021 opinionista del Grande Fratello condotto dall’amico Alfonso Signorini ma dopo due edizioni cambia e lavora nel cast dell’Isola dei Famosi, accanto alla conduttrice Vladimir Luxuria.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Ballando con le Stelle 2024/ La coppia rivelazione vola in classifica

Per quel che riguarda la vita privata Sonia è stata protagonista di una lunga storia con Paolo Bonolis, conosciuto nel 1997 e sposato nel 2002. Nel 2003 nasce la prima figlia, Silvia, poi nasce Davide e infine Adele. Quest’ultima nasce con cardiopatia e disabilità motoria dopo che la donna subisce una serie di complicanze durante la gravidanza. Nel 2023 i due annunciano il divorzio dopo oltre 25 anni insieme.

Negli anni Sonia diventa sia sul web che in tv un personaggio che divide, da un lato c’è chi l’apprezza e dall’altro c’è invece chi la ritiene antipatica e che critica il suo personaggio. Lo stiamo vedendo anche a Ballando con le stelle dove è stata protagonista – a più riprese – di uno scontro con Selvaggia Lucarelli, sua ‘acerrima nemica’. A Ballando con le stelle c’è anche il suo attuale compagno Angelo Madonia, ma i due hanno deciso di giocare separatamente per evitare qualsiasi vantaggio.