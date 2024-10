Sonia Bruganelli: nuovo capitolo sentimentale con Angelo Madonia

Sonia Bruganelli, imprenditrice e opinionista, si è buttata a capofitto nella nuova avventura di Ballando con le stelle. Dopo un anno dalla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, ha trovato la forza e il coraggio per affrontare un’avventura totalmente nuova e, soprattutto, diversa da quelle che, finora, erano state le sue esperienza televisive. Felice,, serena ed entusiasta ha accettato di partecipare a Ballando con le stelle dove, tra una prova e l’altra, ha la possibilità anche di trascorrere del tempo con il fidanzato Angelo Madonia. Dopo essere stati pizzicati più volte insieme, i due hanno ufficializzato il rapporto condividendo contenuti di coppia sui rispettivi profili social. Per entrambi si tratta di un capitolo nuovo della vita sentimentale che sta regalando ad entrambi serenità.

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2024/ I social bocciano la coppia

Esattamente come la Bruganelli, infatti, anche Angelo Madonia è reduce dalla fine della storia con Ema Stokholma di cui era stato maestro a Ballando. Entrambi single, i due hanno cominciato a frequentarsi vivendo una storia che è diventata, poi, sempre più importante al punto che, per proteggerla, la Bruganelli ha scelto di non ballare con lui, ma di avere un altro maestro. Tuttavia, pur non ballando insieme, tra i due non mancano i teneri gesti.

Il gesto di Angelo Madonia per Sonia Bruganelli: boom di like sul web

Tutti i concorrenti e i maestri di Ballando con le stelle, durante la puntata, attendono di scendere in pista, nella sala delle stelle dove, oltre a scambiarsi pensieri e opinioni, cercano di distrarsi e di non pensare troppo alla gara. Proprio in sala delle stelle, Angelo Madonia e Sonia Bruganelli hanno la possibilità di trascorrere del tempo insieme anche durante la puntata. Il maestro, forte della propria esperienza, riesce così a rassicurare la compagna prima dell’esibizione, grazie a piccoli gesti come quello pubblicato dalla pagina Instagram “Sonia Bruga dagli occhi azzurri” che, tra le storie, ha condivido un breve frame in cui Angelo Madonia porge teneramente un bicchiere d’acqua alla Bruganelli.

Pochi secondi che, però, sono diventati virali sul web e che sono stati condivisi sia dall’ex moglie di Paolo Bonolis che dallo stesso maestro di ballo. Una relazione, dunque, che sta regalando serenità ad entrambi che, uniti, stanno affrontando l’avventura a Ballando dove, però, sono rivali.