Dopo un debutto molto discusso, Sonia Bruganelli risponde alle critiche: “Sono vittima di pregiudizi”

Sonia Bruganelli si appresta a vivere un’altra puntata da protagonista a Ballando con le Stelle 2024. Il debutto l’ha vista non particolarmente scintillante, secondo gli opinionisti e i giudici del programma, che Sonia ha poi attaccato duramente. “Sono vittima di pregiudizi, ho accettato i commenti più severi della giuria ma il mio carattere, anche se forte, e la mia storia personale meritano il massimo rispetto”, ha tuonato dopo l’esibizione della prima puntata al fianco del suo coach Carlo Aloia.

Curiosa la scelta di non gareggiare con il fidanzato Angelo Madonia, che di comune accordo con Sonia ha preso la decisione di vivere questa avventura da separati. Infatti lui gareggia con Federica Pellegrini e ora è unicamente concentrato sulla sua allieva. Nel frattempo il web si divide e si spacca su Sonia e sulle sue scelte.

Sonia Bruganelli ancora protagonista a Ballando con le Stelle 2024?

Al di là dei pareri contrastanti del pubblico, ci sono le staffilate degli opinionisti di Ballando con le Stelle che stanno destando parecchio interesse in queste ore. A cominciare dalla parole di Matano, che risuonano fragorosamente dalla prima puntata. “Ti abbiamo visto altrove molto più aggressiva, stasera sei un agnellino, ci aspettiamo più mordente”, aveva tuonato l’opinionista di Milly Carlucci.

Questa sera, sabato 5 ottobre, si preannuncia un’altra puntata molto calda per Sonia Bruganelli. Per il momento sia lei che il fidanzato Angelo Madonia hanno scelto la via del silenzio, ma proveranno a rispondere alle critiche direttamente in pista, seppur da separati. L’ex moglie di Paolo Bonolis di certo non si lascerà intimidire o scalfire dalle battute dei giurati, proverà innanzitutto a sorprenderli con un’esibizione convincente. Ci riuscirà?

