Sono pazzo di Iris Blond, diretto da Carlo Verdone

Sabato 17 agosto, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 13:45, andrà in onda la commedia dal titolo Sono pazzo di Iris Blond. Uscito sul grande schermo nel 1996, è diretto da Carlo Verdone che ne è anche l’interprete principale, nei panni di Romeo Spera, insieme a Claudia Gerini che interpreta Iris Cecere.

Altri interpreti del film Sono pazzo di Iris Blond sono Andréa Ferréol che interpreta Marguerite, Nuccia Fumo, la cartomante napoletana Mariangela Cavone, Nello Mascia che interpreta il padre di Iris, Vincenzo Cecere, Didier De Neck, nei panni di Julien, Patrice De Mincke che interpreta Daniel, e Mino Reitano che interpreta se stesso. La colonna sonora del film Sono pazzo di Iris Blond è stata composta da Lele Marchitelli e Marcello Surace.

La trama del film Sono pazzo di Iris Blond: amore, musica e ingratitudine

In Sono pazzo di Iris Blond, Romeo Spera è un cantante che negli anni settanta diviene celebre grazie al suo singolo Bella senza trucco. Lasciato dalla fidanzata, che l’ha tradito con il suo migliore amico, entrambi facenti parte, insieme a lui, del gruppo denominato Alta definizione Romeo, triste e depresso, inizia a cantare sulle navi da crociera.

Mentre si trova a Napoli per una sosta della crociera, va da una cartomante che gli predice un incontro con una donna straniera che porta il nome di un fiore e questo porterà amore e denaro. Durante una crociera, Romeo conosce Marguerite, una cantante belga che interpreta le poesie di Jacques Brel e le si lega sentimentalmente trasferendosi con lei a Bruxelles. Dopo poco tempo si rende conto di essere infelice e quando una sera, nel corso di una cena, incontra casualmente Iris, cameriera italiana, da 10 anni emigrata in Belgio, ragazza caparbia e tosta, inizia a frequentarla scoprendo la sua voce meravigliosa.

Per questo lascia Marguerite e forma un duo elettropop con Iris, chiamato Iris Blond and the Freezer. Con le loro canzoni i due ottengono un grande successo, tuttavia Iris e Romeo litigano quando la donna parla da sola con un produttore discografico dopo un concerto

Dopo una rappacificazione, Romeo dichiara a Iris il suo amore, ma lei gli parla della proposta ricevuta: il produttore le ha chiesto di lasciare Romeo per guidare un gruppo di giovani. Sentendosi tradito, Romeo ha una lunga discussione con Iris e la sbatte fuori di casa. Combattuto tra sentimenti contrastanti verso la ragazza, Romeo la cerca a Charleroi non trovandola, ma incontrando il di lei padre che lo coinvolge in una serata “italiana” nella quale duetterà anche con l’ospite d’eccezione, Mino Reitano.

Dopo essere tornato a casa, riceve un messaggio da parte di Iris che gli chiede di vederla in stazione ad Anversa il giorno successivo. Qui Iris gli chiede di partire con lei per la Francia, ma lui non accetta e si volta sperando di trovarla davanti dopo la partenza del treno. Iris però ha deciso e parte, con Romeo che continua a mettersi in gioco: durante un suo concerto interpreta anche un brano che faceva parte del repertorio del duo con Iris, si rilancia come artista e troverà di nuovo il successo con il nome d’arte The Freezer.