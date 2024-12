Nel cast di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci con enorme successo, c’è anche la giovane Sophia Berto, campionessa di “Ballando on the road”. Ma chi è la giovanissima ballerina classe 2004, nata a Chivasso, in provincia di Torino? Fin da giovanissima ha avuto una passione importante per la danza, che ha preso forma fin dall’infanzia anche grazie alla mamma, titolare di una scuola di danza nella sua città. La ragazzina, infatti, ha cominciato a prendere lezioni presso la Dance ABC di Chivasso, e successivamente è stata iscritta dai genitori alla Naina Academy.

A lungo si è dedicata alla danza latina per poi acquisire anche competenze in altri generi, come ad esempio l’hip hop e la danza classica. Nel 2019 ha conosciuto Nikita Perotti, ballerino a sua volta di Ballando con le Stelle. I due hanno cominciato a lavorare insieme, nonostante fino a poco prima fossero “rivali”, avendo gareggiato l’uno contro l’altro in gare varie, con altri partner. A quindici anni, poi, rimasti senza compagni, hanno deciso di ballare insieme, o meglio, sono stati i loro genitori ad “obbligarli” a fare coppia per gareggiare insieme.

Sophia Berto, chi è? “Nel ballo ho vissuto momenti difficili”

Come ha raccontato proprio Sophia Berto, il ballo è sempre stata la sua passione più grande: la mamma infatti gestisce una scuola di danza e proprio lì ha cominciato ad approcciarsi a questa splendida disciplina. “È la mia passione da sempre anche se ho avuto momenti difficili ma sono convinta di quello che faccio. Ho ereditato questa passione da mia madre” ha raccontato in un’intervista proprio Sophia Berto, che grazie al suo talento è arrivata fino a Ballando con le Stelle. Oggi la ballerina è una delle artiste più apprezzate del programma, dove gareggia con lo schermitore Tommaso Marini: nonostante la differenza di altezza, i due stanno stupendo tutti.