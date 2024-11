Sophia Berto e Davide Bonolis stanno insieme? Lei rompe il silenzio a La Volta Buona

Come ogni lunedì, anche la puntata dell’11 novembre de La Volta Buona regala un’ampia parentesi a Ballando con le stelle e a quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata. Con Rossella Erra è poi impossibile non parlare dei gossip che circolano dietro le quinte, soprattutto quando si parla di coppie. In studio sono ospiti Tommaso Marini e Sophia Berto ed è proprio la maestra ballerina a finire sotto i riflettori (e interrogatorio).

Tutto parte da una foto apparsa sui social che vede Sophia Berto con Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, attualmente in gara proprio a Ballando con le stelle. Quando Caterina Balivo ha chiesto spiegazioni alla ballerina, Sophia, con imbarazzo, ha spiegato: “Io questa foto l’ho messa sulle storie, ma io non ho un grande seguito quindi ho detto ‘chi la vedrà?’ E invece… “

Sonia Bruganelli: qual è stata la reazione alla storia tra il figlio Davide e Sophia Berto?

In studio le fanno presente che sta partecipando a Ballando con le stelle 2024, dunque era inevitabile che la foto sarebbe finita nel mirino del gossip. Sophia Berto non ha però voluto sbilanciarsi troppo su quanto sta accadendo con Davide Bonolis, anche se proprio la sua riservatezza fa intendere che tra loro ci sia qualcosa. “Ma mamma Sonia Bruganelli sa di voi due?” è stata allora la successiva domanda di Balivo, alla quale la maestra ha risposto: “Eh penso di si visto che ha visto la foto.” “Quindi Sonia lo sa… l’avrà presa bene allora!” ha continuato la conduttrice. “Ma non è che la storia con Davide Bonolis distragga Sophia dalla gara?” è stata la domanda conclusiva della Balivo a Tommaso Marini, che ha negato, così come la stessa Berto: “Il mio cuore prima di tutto va al mio lavoro!”