Sorteggio calendario Serie A 2025/ Criteri e date di inizio e fine del campionato (oggi 4 luglio 2024)

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2025: DATE E CRITERI

Il sorteggio del calendario Serie A 2024-2025 sarà il grande protagonista di giovedì 4 luglio: a partire dalle ore 12:00 conosceremo la formazione delle 38 giornate che comporranno il calendario del massimo campionato di calcio, e ora dobbiamo capire qualcosa in più circa le date e i criteri che compongono il percorso delle squadre. Per quanto riguarda l’inizio, bisogna dire che il sorteggio del calendario Serie A 2025 si allinea con gli altri campionati europei: infatti la prima giornata verrà disputata il 17 e il 18 agosto, questo nelle ultime stagioni è stato un cambio importante rispetto a quello che avveniva in passato.

Anticipare l’inizio del campionato significa avere, anche se solo di una settimana, maggiore tempo a disposizione per eventuali recuperi; questo è stato un criterio scelto così come la data finale (il 25 maggio) ma anche il fatto che si giocherà anche nelle vacanze di Natale, perché in questo modo saranno ridotti i turni infrasettimanali (ce ne sarà solo uno) così da favorire anche e soprattutto chi disputerà le coppe europee. A tale proposito, possiamo dire che il sorteggio del calendario Serie A 2025 prevede le consuete quattro soste per le nazionali: da questo punto di vista non si tratta di una decisione della Lega, ma delle finestre che sono state imposte dagli organi internazionali.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2025: COME FUNZIONA L’EVENTO?

Volendo invece parlare dei criteri che regolano il sorteggio calendario Serie A 2025, va detto che la Lega ha fornito alcune informazioni pratiche, la prima di queste è che viene confermata l’asimmetria tra andata e ritorno. Fatta salva l’ovvia alternanza in casa e trasferta, nella stessa giornata, di squadre che condividono la città (dunque Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino, ma anche Empoli e Fiorentina), i big match dovrebbero essere vietati almeno per quanto riguarda prima e ultima giornata così come i derby, ma dovrebbe anche essere garantito il fatto che prima e dopo le coppe europee non si potranno incrociare le cinque partecipanti alla Champions League (Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan) tra di loro e contro le altre squadre europee (Lazio, Roma e Fiorentina).

Ancora: probabilmente, ci sarà l’alternanza tra casa e trasferta rispetto alla passata stagione nella prima giornata: ovvero, chi era a domicilio l’anno scorso sarà fuori casa in questo sorteggio del calendario Serie A 2025 e viceversa. Un altro criterio che regolerà questa composizione del calendario dovrebbe essere quello di provare a garantire almeno un big match per ogni turno, questo per i diritti tv, e in più non potrà esserci più di un derby per giornata come già fatto sapere dalla Lega che ha anche ufficializzato che le uniche soste nel calendario Serie A 2025 saranno quelle per le nazionali già segnalate in precedenza, si giocherà allora anche a Natale e precisamente nei fine settimana del 22 e 29 dicembre e del 5 gennaio.











