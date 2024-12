Spirit – Cavallo selvaggio, regia di Kelly Asbury e Lorna Cook

Lunedì 23 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:05, il film d’animazione del 2002 dal titolo Spirit: cavallo selvaggio. La pellicola è prodotta dalla DreamWorks Animation ed è diretta dai registi Kelly Asbury, film maker di Shrek 2 (2004) e I Puffi – Viaggio nella foresta segreta (2017), e Lorna Cook.

La colonna sonora è invece composta da Hans Zimmer, firma delle musiche di progetti campioni d’incasso come Il Re Leone, Il gladiatore e Dune, e cantata da Bryan Adams, diventato celebre a livello internazionale nella metà degli anni ’80 con il suo album Reckless.

Nel doppiaggio originale la voce del protagonista è quella della stella di Hollywood Matt Damon, vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe per Will Hunting – Genio ribelle.

Per quanto riguarda, invece, il doppiaggio in lingua italiana, la voce di Spirit è quella di Giorgio Borghetti, attore e doppiatore diventato famoso negli anni ’90 per avere doppiato l’attore Brian Austin Green in Beverly Hills 90210 e il personaggio di Spike in Buffy l’ammazzavampiri.

La trama del film Spirit – Cavallo selvaggio: la libertà non ha prezzo

Spirit – Cavallo selvaggio racconta la storia dello splendido stallone mustang Spirit che desidera vivere in totale libertà correndo con il suo branco.

Un giorno il protagonista si trova di fronte ad un accampamento e decide di avvicinarsi curioso di scoprire di cosa si tratta.

Purtroppo proprio la sua curiosità lo farà finire in un mare di problemi, poiché verrà catturato e condotto in una struttura militare. Qui inizia un periodo molto duro per Spirit, costretto ad essere legato ad un palo dal colonnello della base ma, nonostante tutto, non perde la speranza e il suo spirito indomito non viene piegato.

Lo stallone stringe una profonda amicizia con Piccolo Fiume, un giovane ragazzo che decide di aiutarlo a ottenere di nuovo la sua libertà e fugge con lui in cerca di nuove avventure.

È così che Spirit incontra anche la splendida giumenta Pioggia, che appartiene proprio al ragazzo, e di cui lo stallone si innamora perdutamente.

Spirit vorrebbe ricongiungersi al suo branco, ma il colonnello è pronto a tutto pur di raggiungerlo e imprigionarlo nuovamente.

L’uomo riesce a catturare Pioggia e per riuscire a salvarla il protagonista viene nuovamente catturato, ma grazie al suo coraggio e all’aiuto di Piccolo Fiume riuscirà ad ottenere di nuovo la sua libertà e a raggiungere il suo branco accompagnato dalla sua adorata compagna.