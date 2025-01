A dicembre è debuttata su Netflix la seconda stagione di Squid Game che, puntata dopo puntata, ha tenuto moltissime persone col fiato sospeso. Il successo che ha conquistato è incredibile, infatti è stata una delle serie più viste su Netflix fino ad ora ed è per questo che moltissimi fan non vedono l’ora di vedere i nuovi episodi. La terza ed ultima stagione riprenderà da dove la storia si era interrotta, si baserà soprattutto sulle scelte che Gi-hun farà mentre sarà in preda alla disperazione.

Ma quando verranno trasmessi su Netflix gli episodi della terza ed ultima stagione di Squid Game? Questa volta gli spettatori non dovranno attendere molto, il debutto infatti è previsto nel 2025. C’è già la data di uscita, ad annunciarla ci ha pensato l’Head of Content della piattaforma streaming, Bela Bajaria, all’evento ‘Next on Netflix 2025’.

Squid Game 3, quando approderà su Netflix e cosa succederà nella nuova stagione

In vista dei nuovi episodi di Squid Game Netflix ha invitato i suoi tantissimi fan a prepararsi per la partita finale, lo ha fatto anche nel post pubblicato nelle scorse ore. La terza ed ultima stagione debutterà il 27 giugno 2025 e di sicuro non mancheranno tante novità e incredibili colpi di scena che lasceranno tutti senza parole.

Il poster di lancio mostrato nelle scorse ore lascia pensare che i giochi nella terza ed ultima stagione di Squid Game saranno ancora più brutali. Questo mostra una guardia rosa che trascina verso una bara con il nastro rosa un concorrente insanguinato su un pavimento che raffigura dei fiori. Cosa succederà nei nuovi episodi? Al momento non sono trapelati spoiler, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

