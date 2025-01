“Tu e Lorenzo Spolverato ne avete di strada da fare, siete furbi e poco umili”, ha detto Stefania Orlando senza mezzi termini a Shaila Gatta, confermando l’idea che ha già esposto fino a pochi giorni fa. Lo scontro tra le due donne continua, però, in diretta al Grande Fratello. Shaila accusa Stefania di essere incoerente e di essersi esposta sulla relazione che ha con Lorenzo senza conoscere i fatti: “Lei si è permessa di giudicare qualcosa che non conosce!”

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 27 GENNAIO 2025/ Eliminati, diretta: Luca Calvani battuto da Shaila

Stefania Orlando contro Shaila Gatta al Grande Fratello: “Manchi del tutto di umiltà”

“Io ritengo che Shaila manchi completamente di umiltà. – è stata la replica di Stefania – Io non voglio insegnarle niente, ma quando si sbaglia qualcosa si prende atto di un errore”, ha spiegato la Orlando in diretta. Anche Lorenzo Spolverato vuole però replicare alle accuse di Stefania: “Al posto che giudicare la nostra relazione, ci aspettavamo dei commenti più costruttivi.”, soprattutto perché, come il modello ha tenuto a sottolineare, “all’inizio ci hai unito, hai supportato la coppia, e poi…”. Ma per Shaila, quella di Stefania sarebbe soltanto una strategia: “Lei vuole stare in mezzo a tutte le cose, fa di tutto per avere le clip!”, ha dichiarato tagliente l’ex velina di Striscia.