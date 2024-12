Stefania Orlando e Luca Calvani furiosi con i coinquilini del Grande Fratello 2024 per le condizioni della Casa

La convivenza nella Casa del Grande Fratello 2024 inizia ad essere molto complicata per alcuni dei concorrenti. Il problema è principalmente la pulizia e l’ordine che, a quanto pare, spesso scarseggiano, portando al crollo di alcuni dei gieffini. È quanto accaduto nelle ultime ore nella Casa di Canale 5, quando Stefania Orlando e Luca Calvani si sono uniti in una sfuriata contro alcuni coinquilini, stanchi di vivere in quello che è stato definito “un porcile”.

Stefania e Luca si sono lamentati delle condizioni precarie della Casa, definendo la situazione “anarchia”: “Vedo sempre bicchieri, tazzine, cicche buttate dentro le piante. Stamattina mi sono alzata e non c’era neanche una tazza per bere un caffè”, ha tuonato Stefania, fomentata poi da Calvani che si è detto stanco di vivere in una casa sporca, dove molti fanno affidamento su di lui e si adagiano.

Stefania Orlando e Luca Calvani pronti a nominare chiunque non pulirà al Grande Fratello

Stefania Orlando ha perciò proposto l’introduzione di regole per tutti per la pulizia nella Casa del Grande Fratello 2024, arrivando anche ad annunciare una drastica decisione: chiunque si dimostrerà poco propenso all’ordine e alla collaborazione, verrà da lei immediatamente nominato. Una decisione con la quale si è detto poi d’accordo Luca Calvani: “Fare dei gruppi di lavoro? No, mi rifiuto di spiegare a gente di 30 anni l’educazione. La devono sapere o li nomino”, ha ammesso l’attore. La situazione nella Casa del Grande Fratello 2024 è, dunque, sempre più complicata: riusciranno i concorrenti a trovare un accordo sulle pulizie o sarà questo motivo di accesi scontri anche nella prossima diretta del lunedì sera?