Stefania Orlando vicina a Javier Martinez

Stefania Orlando, nella casa del Grande Fratello da circa un mese, ha parlato spesso d’amore sottolineando quanto sia ancora legata all’ex marito Simone con cui ha ritrovato un bel rapporto dopo la fine del matrimonio. Attualmente single, Stefania non nasconde di apprezzare l’avvenenza fisica degli uomini della casa tra i quali c’è uno, in particolare, che la stuzzica. Insieme ad Eva Grimaldi, si diverte spesso a commentare il fisico degli uomini come ha fatto dando vita ad un simpatico siparietto con Tommaso Franchi.

Helena Prestes torna al Grande Fratello tra frase sospetta e messaggi in codice/ "Cose che non posso dire"

Tra tutti gli uomini della casa, però, è Javier Martinez a stuzzicare la Orlando che, nel corso della puntata del Grande fratello trasmessa il 17 gennaio 2025, ha dichiarato di considerare Javier “bellissimo” definendolo “uno degli uomini più belli che abbia mai visto”.

Stefania Orlando e il bacio con Javier Martinez

Complice un gioco del Grande Fratello che ha chiesto a tutte le donne di interpretare la scena finale di Pretty Woman con Lorenzo, Bernardo e Maxime, Stefania Orlando ha baciato tutti e tre i coinquilini non nascondendo, però, che avrebbe gradito baciare anche Javier Martinez. Anche senza l’obbligo del Grande Fratello, però, Stefania è riuscita a baciare il pallavolista argentino.

Beatrice Luzzi contro Helena Prestes e Jessica Morlacchi/ "Pessimo esempio. Avete fatto un danno al GF"

A mostrare il bacio tra i due che nessuno aveva visto è stato Alfonso Signorini che, nel corso dell’ultima puntata, ha mostrato un confessionale inedito di Stefania e Javier. I due, nel segreto del confessionale, danno vita ad un simpatico siparietto concludendo, poi, il tutto con un bacio. Bacio che replicano nel salotto della casa, in diretta, sotto gli occhi di tutti gli altri concorrenti.