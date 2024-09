Una dama bionda in compagnia di Stefano De Martino: chi è la donna misteriosa?

Sono giorni molto movimentati e impegnativi per Stefano De Martino. Il conduttore e presentatore televisivo è finito al centro del gossip dopo essere stato paparazzato in Liguria in compagnia di una presunta fidanzata. A sganciare la bomba, nei giorni scorsi, il magazine Diva e Donna, che ha pizzicato lo showman campano in compagnia di una dama bionda durante le vacanze. Non è dato sapere chi sia e, soprattutto, se si tratti di una semplice amica o di qualcosa in più.

Stefano De Martino conduttore Affari Tuoi: reazione inaspettata di Belen Rodriguez/ Come sono i rapporti oggi

Certo è che la vita sentimentale di Stefano De Martino sta facendo chiacchierare più che mai in questi giorni di fine estate. L’ex ballerino è concentratissimo sul lavoro, con la conduzione di Affari Tuoi che gli sta riservando grandi soddisfazioni in queste prime puntate. Chissà se avrà davvero tempo di pensare all’amore con tutti questi impegni in agenda, il gossip però non si placa e continua a ruotare attorno al suo nome.

Tale e Quale Show, chi è il quarto giudice?/ Arriva un conduttore amatissimo pronto a scatenare il gossip

Stefano De Martino pronto per un nuovo amore?

Dunque, Stefano De Martino è fidanzato? Non è dato saperlo, almeno per il momento. Qualcosa però sembra muoversi nella vita del conduttore che, dopo la storia d’amore con Emma e poi con Belen Rodriguez, sembra aver rallentato. Il passato d’altra parte è stato piuttosto turbolento, basti pensare al tira e molla con Belen, con il matrimonio celebrato nel 2013 e la separazione del 2015, seguita da un rapporto disteso e cordiale per il bene del figlio Santiago.

Insomma, Stefano De Martino ci va coi piedi di piombo dopo le scottature del passato, ma forse adesso è davvero arrivato il momento di voltare pagina. Occhi aperti, chissà che tra una conduzione e l’altro qualcuno non avvisti Stefano nuovamente in compagnia della bionda misteriosa.

Stefano De Martino nomina Amadeus ad Affari Tuoi e spegne le polemiche/ "Come direbbe lui: 'Soldi sicuri!'"