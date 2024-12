Stefano De Martino continua a sorprendere con la sua versatilità e il suo talento, tanto da attirare l’attenzione di uno dei registi più acclamati a livello nazionale e internazionale: Paolo Sorrentino. Dopo essersi fatto strada come ballerino e ora come conduttore televisivo, Stefano ha sfiorato anche il debutto come attore. Durante un’intervista con Il Mattino, in vista del suo spettacolo teatrale “Meglio stasera” al Teatro Politeama di Napoli, De Martino ha svelato un retroscena inaspettato: Sorrentino lo aveva chiamato per interpretare il ruolo del boss Roberto Criscuolo nel suo ultimo film, Parthenope.

Peccato che, dopo quell’indimenticabile chiamata, Paolo Sorrentino non si sarebbe fatto più sentire. “Prima mi ha chiamato per il ruolo del boss nel suo Parthenope, poi è scomparso”, ha detto Stefano De Martino a Il Mattino. Alla fine, il ruolo del boss Roberto Criscuolo nel film campione d’incassi Parthenope è andato all’attore Marlon Jouber, già protagonista di “È stata la mano di Dio”. Anche se Sorrentino non ha mai confermato ufficialmente, il personaggio potrebbe essere ispirato all’ex boss Luigi Giuliano, noto come ‘o Re o il “boss dagli occhi di ghiaccio”.

Stefano De Martino: “La chiamata di Paolo Sorrentino e il successo di Affari Tuoi”

Questo è sicuramente un anno d’oro per Stefano De Martino. Da settembre è al timone di Affari Tuoi, raccogliendo ogni sera ascolti record con il game show di Rai 1. Inoltre, è a teatro con il suo show “Meglio stasera” mentre, a partire da gennaio, presenterà una nuova edizione di “Stasera tutto è possibile”, direttamente dagli studi Rai di Napoli. Pur amando la televisione, Stefano sente che il teatro è il luogo in cui può davvero brillare e dare il meglio di sé.

“Vengo dalla danza, nasco performer. Come conduttore, sono veicolo del talento altrui; alzo la palla (o i pacchi), ma è un altro che schiaccia. La mia anima d’artista soffriva. In scena mi espongo. Sento il brivido del fallimento. Sbircio un pensiero sui volti degli spettatori: ‘Fammi vedere che sai fare’. E io faccio. E se il suo sguardo cambia, la soddisfazione vale mille share”, ha detto De Martino a Il Mattino. Probabilmente, il segreto dell’enorme successo di Affari Tuoi sta proprio nella capacità di Stefano di trasformare ogni puntata in un vero e proprio show, mettendo le storie dei pacchisti al centro della scena e facendoli brillare. E chissà, dopo un exploit del genere come conduttore, magari Sorrentino potrebbe decidere di richiamarlo per il suo prossimo film.