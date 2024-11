Stefano Tediosi nei guai: le rivelazioni choc dell’ex fidanzata Erica Migliano

Erica Migliano è l’ex fidanzata di Stefano Tediosi, attuale concorrente del Grande Fratello 2024 nonché ragazzo che sta frequentando Federica Petagna, conosciuta a Temptation Island. Erica è anche la protagonista di una lunga intervista nella quale sono state lanciate pesanti accuse a Stefano, oltre che portati a galla retroscena della loro relazione molto delicati. La donna ha rivelato che la loro relazione è nata quando lui era ancora fidanzato, cosa che lui le ha svelato solo a frequentazione ormai avviata da tempo.

La richiesta di Erica a Stefano di scegliere tra lei e la fidanzata ‘ufficiale’ è arrivata solo dopo quattro mesi, ma anche dopo il loro rapporto è stato altalenante, perché lui “continuava a fare avanti e indietro tra me e lei con la scusa che la sua ex non avesse altri punti di riferimento oltre a lui”, ha raccontato in un’intervista a Fanpage.

Le accuse però continuano. Erica Migliano ha dichiarato: “All’epoca non lo sapevo ma mi manipolava, ha sempre voluto avere il controllo su di me. Mi sono ritrovata costretta a fare più di un anno di terapia a causa di quanto accadeva con lui. Mi aveva privata della mia autostima: mi sentivo brutta e costantemente in competizione con questa ragazza. Stefano ha continuato a mantenere parallele queste due storie e io mi lasciavo abbindolare”.

Le cose sono però ulteriormente peggiorate quando Stefano ha annunciato a Erica che avrebbe partecipato a Temptation Island: “Disse al mio amico che Temptation era stato solo un programma tv, che lui e Federica non stavano insieme e che il suo obiettivo era solo quello di creare hype e farsi un personaggio. – ha raccontato ancora la donna, rivelando inoltre che – Ha aggiunto che si tratta solo di televisione e che aveva seguito un copione.” La conclusione dell’intervista è ancora più drammatica: “Pochi giorni dopo è entrato nella Casa. Ho ricevuto una chiamata da parte dell’amico che abbiamo in comune che mi ha detto di fermarmi perché altrimenti mi avrebbe denunciata”.

