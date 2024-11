Stefano Tediosi, chi è il nuovo concorrente al Grande Fratello 2024? Età, fidanzata e lavoro

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2024 farà il suo ingresso un nuovo concorrente Stefano Tediosi, chi è? Classe 1992 ha 32 anni, lavora nel mondo della ristorazione ma è anche un modello e vive a Milano. È noto per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island dove è nato un flirt con la fidanzata Federica Petagna. È stata proprio la loro liaison la causa scatenante della fine della relazione con Alfonso D’Apice. Non è chiaro però se i due stiano ancora insieme. Federica Petagna è ancora la fidanzata di Stefano Tediosi?

Chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 Stefano Tediosi? Oltre ai pochi cenni biografici qualcosa in più su di lui lo ha rivelato lo stesso Stefano. Nel corso di varie interviste uno sportivo che ama viaggiare con un debole particolare per Ibizia. Ha molti tatuaggi e su Instagram vanta più di 80mila follower anche grazie alla popolarità raggiunta nel reality dei sentimenti, è molto attivo anche su TikTok. In molti riportano che è stata un corteggiatore ad Uomini e Donne nelle passati edizioni ma in realtà non è mai preso parte al parterre, è stato ospite solo in una puntata per parlare di Temptation.

Grande Fratello 2024, Stefano Tediosi entra come concorrente: “Sogno una famiglia”

In attesa di vedere l’ingresso come nuovo concorrente Grande Fratello 2024, Stefano Tediosi, stando a quanto riporta Il Messaggero, di recente si è definito in questo modo: “Sono solare. Non riesco a stare fermo, ho sempre idee. Mi piace scherzare.” Il modello ha anche aggiunto di essere carismatico, intraprendente ed empatico. Ha inoltre aggiunto di sognare una famiglia e diventare padre mentre sotto il profilo lavorativo vorrebbe aprirsi una attività. C’è molto curiosità di scoprire come verrà accolto Stefano da Federica ed Alfonso.