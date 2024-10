Siamo giunti all’appuntamento più importante per ciò che riguarda le fasi antecedenti ai Live Show; la diretta streaming di X Factor 2024, Home Visit – oggi 17 ottobre – porterà i giudici del talent a scegliere in via definitiva i rispettivi roster, consapevoli del fatto che solo uno riuscirà ad arrivare in fondo alla competizione conquistando dunque la vittoria.

Jack La Furia: "I miei figli mi hanno aggiustato"/ "Non li ho messi al mondo per lasciarli alla tata ma..."

In attesa di scoprire cosa accadrà con la diretta di questa sera e quali saranno le scelte dei giudici – Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Achille Lauro – agli appassionati tornerà utile sapere come seguire in streaming X Factor 2024, Home Visit. Come di consueto, l’’appunto con il talent – oggi, 17 ottobre 2024 – è in onda a partire dalle 21.15 sul canale Sky Uno. Diversi sono però anche i modi per seguire gli Home Visit di X Factor 2024 in streaming usufruendo delle apposite piattaforme ed app autorizzate.

Manuel Agnelli e il legame con la figlia Emma/ "La paternità mi ha cambiato e mi dà un'energia pazzesca"

X Factor 2024, Home Visit: ecco come seguire in streaming le scelte dei giudici oggi 17 ottobre

Per seguire X Factor 2024 Home Visit in streaming è possibile utilizzare il classico servizio offerto dalla piattaforma ufficiale, dunque Sky Go. In alternativa, gli appassionati possono utilizzare anche la piattaforma Now Tv; entrambe tra l’altro offrono il servizio on demand che garantisce la possibilità di recuperare la puntata in qualsiasi momento, anche a gara in corso. Con qualche giorno di ritardo rispetto alla messa in onda su Sky Uno l’appuntamento sarà trasmesso anche su Tv8, dunque in differita.

Achille Lauro ha una fidanzata?/ "Amore disperato dedicato ad una persona speciale"

Chiarito come seguire in streaming X Factor 2024 Home Visit – questa sera, 17 ottobre – non resta che tuffarsi nelle emozioni dell’appuntamento che come sempre regalerà grandi colpi di scena ma soprattutto forti emozioni, tanto per i protagonisti quanto per i telespettatori.