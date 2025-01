Matteo Amantia, frontman degli Sugarfree, è tra i protagonisti di Ora o mai più 2025, lo show televisivo che rilancia vecchie glorie della musica condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Dopo il boom della prima puntata che l’ha consacrato vincitore, Matteo è tornato sul palcoscenico per cantare 7000 caffè con il coach Alex Britti. L’esibizione convince buona parte della giuria a cominciare da Raf: “a me piace molto Matteo come entra nei brani e quindi ho dato un 8″. Anche Patty Pravo premia la coppia: “a me piacciono molto loro due, ho dato un 9”.

Dello stesso parere anche Riccardo Fogli: “ho dato un 9, stavo per dare un 10″, mentre Gigliola Cinquetti “ho dato un 8 che per voi è poco perchè voi siete da di più. Mi sono emozionata meno, mi aspettavo di più, è andata esattamente come potevo prevedere a parte l’exploit finale che è stato veramente forte. Tutta la canzone ottima”.

Matteo Amantia degli Sugarfree bocciato da Donatella Rettore a Ora o mai più

Il duetto di Matteo Amantia degli Sugarfree con Alex Britti ad Ora o mai più 2025 ha convinto anche Rita Pavone: “per me stasera è una goduria, tutti 9. Le cose belle sono belle e quando di arrivano ti arrivano. Se c’è la grinta, poi il finale ha fatto una cosa divertente, ma poi recita molto sul palcoscenico”. Anche il super critico Marco Masini ha premiato il duo: “stasera vi volevo dare 10, ma vi ho dato 9 mi sono piaciute tantissime le risposte, gli incastri. Molto bello”.

Infine il voto contrario di Donatella Rettore: “io stasera faccio la cattiva, sono rimasta delusa. Mi aspettavo moltissimo, forse il blues non è nelle tue corte. Mi aspettavo molto di più, tutti e due erano stonati. Ti dò un 5”. Marco Masini interviene per fare una doverosa precisazione: “consiglierei di alzarci di più la voce del concorrente che è più bassa rispetto al coach e quindi potremo ascoltarla meglio”. Alla fine per Matteo Amantia voto totale 57 che sommato ai voti social lo fanno classificare al 4 posto nella classifica finale di puntata.

