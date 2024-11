Susanna Vianello, figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich, non c’è più dal 2020. La donna ha combattuto una battaglia contro un tumore ai polmoni che purtroppo l’ha strappata via all’amore del figlio e dei genitori. Aveva solo 49 anni, Susanna, quando è venuta a mancare: la sua scomparsa è stato un colpo durissimo per tutta la famiglia, soprattutto per la mamma, che ha dedicato a lei la sua intera esistenza e continua a fare lo stesso con il figlio di Susanna.

Chi è Vera Gemma, la carriera tra cinema e tv/ Dai film horror di Dario Argento alle esperienze nei reality

La donna lavorava come speaker a Radio Italia e ha affrontato la sua battaglia contro la malattia con grande dignità e riservatezza, senza lasciar trapelare nulla. Dopo la terribile notizia della sua scomparsa, più volte i genitori hanno avuto modo di parlare di lei, in particolare la mamma, che ha partecipato al Grande Fratello Vip per superare il lutto che l’aveva colpita.

Chi è Giovanni Gentile, marito di Teresanna Pugliese/ "Il nostro segreto? Ritagliare spazi per la coppia"

Susanna Vianello, figlia di Edoardo Vianello,

“Anche Edoardo mi sta vicino perché soffre come me, è suo padre, Si siamo tuti riavvicinati ma non è sufficiente perché manca lei ed è difficile riempire questo vuoto” aveva raccontato Wilma Goich, che ha condiviso il dolore per la morte della figlia con l’ex marito. Oggi, però, i rapporti tra i due sembrerebbero più freddi perché non c’è più Susanna, la loro unica figlia in comune, ad unirli.

Susanna Vianello, figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello, aveva 49 anni quando è scomparsa dopo una malattia molto aggressiva. Al mondo ha lasciato un figlio, un ragazzo che oggi ha 26 anni e dalla nonna è stato descritto come “un eroe, bello, pulito e carino”. Wilma Goich si è affidata completamente a lui, e lui ha fatto lo stesso con lei.

Chi è Marco Bassetti, marito di Stefania Craxi e figli/ Produttore e 'papà' Grande Fratello: per Variety è...