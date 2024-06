Tabellone Europei 2024, avversarie Italia/ Date partite e squadre verso la finale

Ieri sera la provvidenza ha soffiato sul pallone calciato da Zaccagni per un tiro a giro che ci ha regalato la qualificazione alla fase eliminatoria; quest’oggi ha forse propiziato un incrocio di risultati che fa ben sperare per il Tabellone degli Europei 2024 e per le possibili squadre avversarie dell’Italia. Il focus di questo pomeriggio era sul girone D, con il rischio pendente di avere dalla nostra parte la Francia, considerata tra le favorite per la vittoria della competizione. L’esito, fortunatamente per gli azzurri, garantisce un percorso meno ostico – almeno sulla carta – considerando le possibili squadre avversarie dell’Italia. Ma vediamo nello specifico la composizione del Tabellone degli Europei 2024 in attesa degli ultimi verdetti.

Pagelle Danimarca Serbia/ Voti: Schmeichel para tutto, danesi agli ottavi (Europei 2024, oggi 25 giugno)

Come anticipato, il girone D aveva in pugno le sorti dell’Italia in vista del Tabellone degli Europei 2024. Il pareggio della Francia, unito alla vittoria dell’Austria – che si è portata in testa alla classifica del gruppo – hanno alleggerito ulteriormente il cammino degli azzurri. Tra le squadre avversarie dell’Italia, relegata al comparto dedicato ai secondi posti nei rispettivi gironi, ci potrebbe essere solo l’Inghilterra come formazione ostica da affrontare.

Pagelle Inghilterra Slovenia/ I voti, tra gli inglesi si salva Trippier! (oggi 25 giugno, Europei 2024)

Tabellone Europei 2024, Inghilterra unico ‘pericolo’ per l’Italia: ma attenzione alla Slovenia

Quando ancora mancano gli ultimi verdetti, sappiamo già che Portogallo, Francia, Spagna e Germania non saranno avversarie dell’Italia infatti andranno dal lato opposto del Tabellone degli Europei 2024 rispetto al posizionamento la nostra nazionale. Gli azzurri, per gli ottavi di finale, dovranno vedersela con la Svizzera. Tra le avversarie a seguire, l’unico rischio risiede nella possibile replica della finale di 3 anni fa contro l’Inghilterra. La squadra di Southgate deve però ancora ultimare la sfida contro la Slovenia e, nel caso non dovessero superare il girone passando per il primo posto, non sarebbe più un pericolo per il Tabellone degli Europei 2024 dal punto di vista dell’Italia.

RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICHE GIRONI C, D/ Diretta gol live score: fuori la Serbia! (25 giugno)

Entrando nel tecnico, vediamo le combinazioni che riguardano il cammino dell’Italia agli Europei 2024 e le possibili avversarie dagli ottavi di finale a seguire. Assodato il prossimo incontro con la Svizzera, i quarti di finale – nel caso in cui dovessimo superare il turno – ci vedrebbero contro la squadra vincitrice dello scontro tra la prima del girone C e una delle migliori terze classificate tra girone D, E, F. Dunque, solo in finale l’Italia potrà affrontare una tra Spagna, Portogallo, Francia e Germania che risiedono nella parte alta del Tabellone degli Europei 2024.

Il cammino verso la finale: tutte le date delle partite del Tabellone degli Europei 2024

L’attenzione è dunque rivolta alle ultime partite ancora in corso e in programma per la fase a gironi: solo allora potremo avere un quadro completo della situazione con le squadre avversarie dell’Italia dai quarti di finale in poi. Nel frattempo, il Tabellone degli Europei 2024 è già chiaro sulle date delle partite verso la finale. L’Italia dovrà vedersela con la Svizzera il prossimo 29 giugno, alle ore 18.00 (ottavi di finale). Dovessimo superare gli elvetici, l’appuntamento sarebbe al 6 luglio alle ore 21.00(quarti di finale). Il cammino verso la finale dell’Italia agli Europei 2024 proseguirebbe poi con la semifinale che da Tabellone è prevista per il 10 luglio alle ore 21.00. Le date delle partite si concludono dunque con la finale, prevista per il 14 luglio alle ore 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA