Teddy Reno, marito Rita Pavone/ Dal matrimonio alla malattia, la cantante: “Differenza d’età si fa sentire”

Teddy Reno e Rita Pavone vivono da sempre l’uno al fianco dell’altra, per una storia d’amore che conta la bellezza di cinquantasei anni di matrimonio. Un’unione quella tra i due artisti che fece scandalo alla fine degli anni sessanta per via della differenza di età di diciannove anni e anche perché Teddy Reno era già padre di un figlio. Un motivo che bastava e avanzava al papà di Rita Pavone per non approvare il matrimonio con il futuro marito e rifiutarsi di accompagnarla all’altare. “Mio papà era contrario e non venne al nostro matrimonio”, racconta Rita Pavone a Verissimo.

“Poi è venuto quando è nato mio figlio e così ho deciso di perdonarlo. Qualche anno più tardi a me e mio mio marito disse di essersi sbagliato su di noi”, ricorda la cantante. Oggi, Teddy Reno ha novantasette anni, qualche problema di memoria perché “ti fa ripetere le cose tremila volte”, “ma è normale alla sua età” spiega la Pavone.

Da qualche anno a questa parte, infatti, Teddy Reno combatte contro l’Alzheimer e al di là dei normai acciacchi tipici della sua età è proprio la perdita di memoria a pesare di più nella sua quotidianità. “Ora i diciannove anni di differenza si iniziano a fare sentire, anche se la sua voce è sempre meravigliosa”, le parole di Rita a Verissimo sul marito.

La cantante oltretutto conosce bene questa malattia perché sua mamma ne soffrì: “Grazie a Dio la maggior parte dei suoi problemi è riconducibile all’età. Di tanto in tanto scambia cose accadute a me con qualcosa successo a lui ma sono cose che succedono”, ha raccontato ancora la celebre artista.

