Temptation Island 2024 guadagni, ex tentatrice rompe il silenzio: “Non è come ho letto”/ Reali cifre cachet

Quanto guadagnano davvero i protagonisti di Temptation Island? Ilaria Gallozzi svela i cachet

Ogni giovedì su Canale5 va in onda Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti di sette coppie che vede alla conduzione Filippo Bisciglia che nelle prime due puntate ha già regalato a Canale5 gli ascolti più alti di sempre con una media di share intorno al 27%. Tuttavia in questi giorni sia Dagospia che Fanpage hanno spifferato il presunto cachet di tutti i protagonisti. Per il sito di Roberto D’Agostino le coppie guadagnerebbero dai 1800 euro ai 2600 con vitto e alloggio a carico della produzione, mentre dai 500 ai 1000 euro tentatori e tentatrici. Fanpage, invece, ha riportato il presunto cachet di Filippo Bisciglia che si aggira intorno ai 50mila euro complessivi.

Adesso però, stando a quanto riporta Biccy, è venuta a galla una nuova verità. L’ex tentatrice Ilaria Gallozzi è intervenuta su Tik Tok per spiegare che i tentatori e le tentatrici sono pagati quotidianamente con una cifra che va dai 150 ai 200 euro: “Ho visto che in giro dicono che i guadagni dei tentatori sono circa 2000 al mese. Non è proprio così, in primis perché non è una paga mensile e non tutto è fissato. I tentatori o le tentatrici sono pagati giornalmente.” E subito dopo ha spiegato meglio come funzionano i pagamenti.

Temptation Island 2024, ex tentatrice spiega sui cachet: “Chi non interagisce con i fidanzati viene eliminato”

Ilaria Gallozzi, sempre su Tik Tok, nello spiegare quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici di Tempation Island 2024 ha svelato anche un retroscena, coloro che non interagiscono con le fidanzate e i fidanzati vengono eliminati e questo spiegherebbe anche uno dei possibili motivi per cui molti di loro si avvicinano a fidanzati e fidanzate improponibili: “Come molti di voi sanno Temptation Island è un registrato, quindi molte cose le mandano in onda. Tipo le eliminazioni delle tentatrici e dei tentatori. Ogni, più o meno, due o tre giorni i fidanzati sono chiamati ad eliminare una o due tentatrici. Cioè le persone, le tentatrici o i tentatori, che non hanno interagito molto con loro. Quindi vengono eliminate. E rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, le tentatrici o i tentatori che hanno instaurato un rapporto con la fidanzata o il fidanzato. Più o meno al giorno, un tentatore o una tentatrice guadagna dai 150 ai 200 euro.”











