Lino insieme ad Alex, ex fidanzato di Vittoria a Temptation Island 2024, ha pubblicato un video-sfogo su Instagram, parlando delle ingiustizie che – secondo loro – hanno vissuto durante il programma. In particolare, si sono scagliati contro le loro ex ragazze, dicendo che non è giusto che quando loro “mettevano le corna” ricevevano applausi, mentre per loro ci sono stati solo insulti. “Alex, tu che dici?” inizia Lino, filmando mentre è in macchina con lui e un amico: “Io devo dire che mi è piaciuto tanto l’applauso che hanno fatto a Vittoria quando ha li**ato il tentatore”.

“Poi quando fanno le corna a voi, non va bene, ma quando le fate voi, applauso al tentatore”, continua Alex: “Ho passato un’ora e quarantacinque ad aspettare i li**i e Siria che applaudiva”. Chiaramente il web si è scatenato con i commenti, che per la maggior parte sono stati contro Lino, ex fidanzato di Alessia a Temptation Island 2024. “Ma non vi vergognate?” Scrive un utente su Instagram: “Avete anche il coraggio di parlare e far passare le vostre donne come quelle che hanno torto?”, e ancora: “Poi parla Alex che si è tenuto le mani in tasca e Lino che non ha fatto altro che denigrare Alessia”. Tra i fan di Temptation Island 2024 c’è anche chi sostiene che le donne hanno fatto bene a darsi da fare dopo che i fidanzati sin da subito hanno approcciato le tentatrici: “Poi Lino zitto si deve stare zitto, che alla sua fidanzata cinque volte non si è presentato.”

Temptation Island 2024, Alessia furiosa con Lino: “Lui sa cosa ho nelle chat”

Intanto i continui scoop sul post Temptation corrono velocissimi e ogni concorrente pare aver iniziato un nuovo capitolo della propria vita. Anche Lino non ha esitato a gridare sui social la sua svolta sentimentale, postando una foto in cui è a letto insieme a Maika. Il tutto è successo dopo una serata passata insieme ad altri concorrenti del reality, che si sono ritrovati a cenare in un locale di Roma. La foto ha generato il caos sui social e soprattutto da parte di chi si era affezionato ad Alessia Pascarella, che durante il percorso ha sofferto tanto la distanza di Lino e i continui tradimenti velati.

Ad ogni modo, forse per la pressione dei fan di Temptation Island 2024, l’ex fidanzata ha voluto rispondere a chi gli chiedeva cosa ne pensasse, dicendo che non le fa né caldo né freddo e che finchè la fanno stare tranquilla, possono ritenersi tranquilli anche loro. “Lui sa che io ho delle chat”, conclude Alessia, lasciando intendere di avere qualcosa di nascosto che potrebbe mettere Lino in guai seri. Tra loro la questione è apparentemente conclusa, ma potrebbe riscoppiare presto al Grande Fratello, dove l’ex coppia di Temptation Island 2024 e la tentatrice Maika potrebbe essere la protagonista indiscussa della prossima stagione.