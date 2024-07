È appena arrivato un nuovo retroscena su Lino, riportato dai due esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano. I due hanno pubblicato una segnalazione di una fan, con uno screen che mostra Lino di Temptation Island 2024 insieme ad un’altra donna che non è Alessia. Secondo le soffiate, l’ex fidanzato di Alessia frequentava un’altra prima del programma. Amedeo Venza aveva già raccontato ai fan quello di cui era venuto a conoscenza, dicendo che un rumor attendibile gli aveva fatto sapere che tra i fidanzati ce n’era uno che frequentava un’altra ragazza sia prima che dopo Temptation Island 2024, e finalmente tutto è venuto a galla.

Anche Deianira Marzano ha confermato la segnalazione, scrivendo nelle sue storie tali parole: “Anche a me una ragazza ha girato messaggi wa che Lino le ha scritto fino a prima di partire… poi in tv dice che ‘la situazione deve cambiare’”. Finalmente, dopo la fine di Temptation Island 2024 e dopo la fine della relazione tra Lino e Alessia è uscito il nome della presunta donna con cui Lino si era visto già prima di entrare nel reality.

Temptation Island 2024, spunta il nome della fidanzata segreta di Lino

Si chiama Federica Guidone ed è stata taggata in una delle storie inviate a Deianira Marzano, la quale poche ore fa ha svelato tutto. Alessia, intanto, era completamente ignara di tutto quello che succedeva alle sue spalle. “Ecco chi è la misteriosa follower”, ha scritto la Marzano nelle sue storie di Instagram: “Vi dico solo che a lei aveva detto che andava come tentatore”. In buona sostanza, Lino si vedeva con lei e l’aveva abbindolata dicendole che avrebbe partecipato a Temptation Island 2024 da single: Federica, infatti, non sapeva che lui era fidanzato. Ma il colpo di scena deve ancora arrivare. In tutto ciò, Lino aveva anche un secondo profilo di Instagram in cui postava le foto insieme a lei, come una vera e propria coppia di fidanzati.

Ovviamente senza che Alessia sapesse niente. Una mossa strategica, durata per tantissimo tempo con infiniti inganni alla sua ormai ex fidanzata, la quale non sospettava assolutamente nulla su un tradimento architettato così ad hoc. Intanto, Federica Guidone ha cancellato temporaneamente tutti i suoi profili social, sia di Instagram (dove era iscritta come @federicaguidone20) sia di TikTok, forse per l’assalto mediatico che avrebbe ricevuto una volta diffusosi il suo nome. E Alessia? Per ora non si è ancora pronunciata, ma probabilmente sarà un altro buon motivo per rimanere lontana dal suo ex…