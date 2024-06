Coppie Temptation Island 2024, chi sono i 10 concorrenti/ Da Siria e Matteo a Vittoria e Alex: segnalazioni

Temptation Island 2024 coppie, svelato i dieci concorrenti: segnalazione clamorosa su Jenny e Tony

Finalmente c’è una data, la nuova edizione del reality dei sentimenti in onda su Canale 5 andrà in onda a partire da giovedì 27 giugno, salvo ulteriori variazioni. Alla conduzione come sempre ci sarà Filippo Bisciglia mentre in questi giorni ad uno ad uno sono state svelate le cinque coppie di Temptation Island 2024 e contemporaneamente non sono mancati anche rumor, gossip e segnalazioni. Andando con ordine la prima coppia del reality ad essere stata annunciata è quella composta da Siria Pingo e Matteo Vitali. I due sono fidanzati da sette anni. A scrivere al programma è stata la 22enne, che si definisce: “cambiata sotto ogni punto di vista” e decisa a capire se “quella che sono oggi a lui va bene“. Fino a due anni fa, Siria pesava infatti 130 kg, ma adesso ne ha persi 85, motivo per il quale ha “una voglia matta di divertirmi, oltre che di far vedere quello che sono oggi” e per questo ha deciso di partecipare al programma,. Da parte sua, invece, Matteo dopo aver ammesso di aver maturato una certa gelosia nei confronti della sua ragazza si è detto contrario alla partecipazioni al programma.

La seconda tra le coppie di Temptation Island 2024 è quella formata dalla catanese Jenny Guardiano di 26 anni, e dal fidanzato Tony Renda, con il quale ha una storia da circa cinque anni. Ha scritto a Temptation Island perché “Tony non mi consente di vivere la mia vita, lui fa il dj, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze”. La giovane ha anche scoperto un tradimento, leggendo alcuni messaggi sul suo telefono. Tony si è difeso dicendo che gli hanno hakerato il profilo. Tuttavia, hanno iniziato a circolare delle segnalazioni su Jenny e Tony. A riportarle per primo è Amadeo Venza, una sua follower infatti sostiene non solo che Tony non sia un traditore seriale ma addirittura che sia un ragazzo d’altri tempi. Insomma, i due stanno fingendo per partecipare al reality?

L’elenco delle coppie di Temptatio Island 2024 continua con Christian, 34 anni, e la fidanzata Ludovica. I due stanno insieme da quasi due anni ed a scrivere al programma è stato il 34enne perché “Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me” anche se poi ha scoperto che lo aveva “tradito due volte con la stessa persona“. L’ha perdonata ma vuole capire cosa lei prova davvero per lui. Si passa poi ad altri concorrenti, alla coppia Alex e Vittoria, a scrivere l programma è la 34enne per dopo una relazione di un anno e nove mesi ‘voglio una risposta definitiva da Alex se vuole stare veramente con me oppure no’. Ritiene di sentirsi esclusa dalla vita del suo fidanzato che di, recente, ha festeggiato il suo compleanno senza invitarla. Lui si difende sostenendo che si è trattato di una sorpresa.

Ultima coppia di concorrenti di Temptation Island 2024, infine, è quella composta da Martina De Ioannon e Raul Dumitras. È stata la 26enne romana a scrivere alla redazione del programma perché il suo fidanzato è geloso e possessivo. Raul, invece, minimizza: “La mia gelosia non è così grave, non mi ritengo neanche una persona possessiva, sono semplicemente tanto innamorato e sicuramente ho voglia di passare più tempo possibile con lei” Ed anche su di loro: “La mia gelosia non è così grave, non mi ritengo neanche una persona possessiva, sono semplicemente tanto innamorato e sicuramente ho voglia di passare più tempo possibile con lei.” Anche per loro tuttavia arriva una segnalazione bomba e questa volta a lanciarla è Deianira Marzano, una sua follower infatti le ha rivelato che ‘Martina e Dumitras lo stanno facendo solo per soldi. L’hanno studiato a tavolino ma stanno insieme belli e sereni’ Nessuna crisi e gelosia eccessiva, dunque. Insomma da queste prime presentazioni si scopre già che se ne vedranno delle belle con queste coppie.











