Vittoria Bricarello ha rotto il silenzio dopo le accuse che alcuni fan hanno mosso alla coppia formata da lei e Alex a Temptation Island 2024. Una volta terminato il programma, infatti, alcuni hanno sospettato che i due fossero finti ed entrati al reality solo per notorietà. Vittoria si è così sfogata sui social pubblicando una storia su Instagram in cui parla direttamente ai suoi seguaci – e non solo. Effettivamente, già dai primi momenti la coppia non aveva convinto il pubblico. Lei, innamorata troppo presto del tentatore Simone, mentre lui, eccessivamente freddo e distaccato nelle reazioni, tanto da far insospettire i telespettatori che – giustamente – hanno pensato che i due non stessero realmente insieme.

“Ciao a tutti, ho deciso di rompere il silenzio perché mi sono rotta di questa storia della coppia fake”, ha esordito così Vittoria, parlando del fatto che se anche Alex avesse relazioni parallele, lei non ne era assolutamente a conoscenza. Oltretutto, pare che lui dicesse in giro di essere single mentre stava con lei, ma si tratta solo di segnalazioni. “Non capisco perché questo implica per forza che noi fossimo una storia falsa. Cioè, cor*uta e mazziata!” continua Vittoria, per poi riaffermare di non essere stata a conoscenza di nulla.

Sempre ai fan, l’ex fidanzata di Alex ha chiarito che se avesse saputo lo avrebbe mollato immediatamente, senza andare in un programma televisivo a farsi prendere in giro. Poi chiede ai fan di smetterla con queste accuse, di fidarsi di lei perché la redazione di Temptation Island è sempre attenta e fa un sacco di controlli. Oltre a questo, l’ex fidanzata di Alex Petri ha voluto precisare di aver scritto al programma anche perché notava una forte indifferenza da parte del compagno nei suoi confronti: “Non ha mai messo storie con me, mai post con me”.

Oltretutto sembra che Alex cancellava i suoi commenti se lei scriveva sotto ai suoi post: “Quindi io il sospetto che lui avesse relazioni in giro già l’avevo, però non sono falsa”. Intanto, Vittoria ha ricominciato una relazione con Simone Dell’Agnello, il tentatore che ha conquistato il suo cuore. Anche il loro avvicinamento ha scatenato diverse polemiche sui social, dove hanno fatto passare Alex da vittima mentre come ha confessato Vittoria, per lui la relazione era ormai finita da dicembre scorso. Infine, la Bricarello ha concluso lo sfogo con i followers dicendo di non voler stare a piangere per sempre per uno che l’ha presa in giro, poi l’appello: “Voglio augurare alle ragazze che come me hanno vissuto una relazione tossica, di rinascere”.