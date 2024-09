Uomini e Donne, pagelle registrazione 4 settembre 2024, bel colpaccio per Ida Platano!

Ieri 4 settembre 2024 è arrivata (finalmente) la nuova registrazione di Uomini e Donne, dopo giorni di attesa e incertezza sulla data. Maria De Filippi ha presentato la nuova tronista Martina De Ioannon, ex fidanzata di Raul Dumitras a Temptation Island. In realtà, pochi si aspettavano di vederla nel programma, tanto che dalle voci non era mai uscito il suo nome. A stupire tutti è stato però il “no” di Ida Platano quando Maria le ha chiesto di rimanere nel parterre femminile. Come hanno riportato Isa & Chia nelle loro anticipazioni, Ida Platano ha detto in puntata di volersi dedicare solo al figlio e alla famiglia.

Uomini e Donne, grandi ritorni in studio: ecco chi rivedremo a settembre/ I nomi dei corteggiatori "vintage"

D’altro canto, Maria De Filippi le ha detto che per lei la porta del programma è sempre aperta e che quando se la sentirà potrà tornare. Ida ha però detto di stare bene da sola per il momento, e che nonostante molti pensano che sia “stupida”, sa bene cosa vuole. A lei diamo voto 8 per il coraggio di rinunciare alla visibilità che porta il programma e per le dichiarazioni fatte durante la registrazione di Uomini e Donne. Votone anche per Francesca Sorrentino, la nuova tronista di questa edizione: pare che si sia subito complimentata per la scelta dei corteggiatori. Brava Francesca, così si fa: voto 9 e buona fortuna per il percorso!

Uomini e Donne, Ida Platano rifiuta l'invito a rimanere in studio: "Non me la sento"/ La reazione di Maria

Uomini e Donne, pagelle seconda registrazione 4 settembre 2024: reazioni web per Martina De Ioannon

Tra i flop di Uomini e Donne per quanto riguarda la registrazione di mercoledì 4 settembre 2024 spicca Martina De Ioannon, che è stata scelta come tronista di questa stagione. Su X il web si è rivoltato contro questa decisione di Maria De Filippi e tanti sono stati i commenti sui social in cui si evince una certa perplessità sulla sua persona. In effetti, Martina non si era conquistata una grande fiducia da parte dei fan nel programma di Temptation Island, dato che il pubblico aveva empatizzato maggiormente con Raul.

Ida Platano e Mario Cusitore: confronto a Uomini e Donne?/ Incontro in studio ed epilogo della storia

Lei, durante il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, si era subito attaccata a Carlo Marini, il tentatore della scorsa edizione e anche lui ex corteggiatore di Temptation Island 2024. Ad indignare il web è stata però la reazione di Martina De Ioannon all’arrivo dei corteggiatori. La nuova tronista di Uomini e Donne ha detto di non essere stata colpita da nessuno, a differenza di Francesca Sorrentino che invece ha voglia di mettersi in gioco in amore. Martina? Voto 6 risicato.