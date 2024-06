Temptation Island, Luca Lantieri e Mariarita Salino stanno per diventare genitori/ “Ti amiamo principessa!”

Manca appena una settimana al ritorno di uno dei reality più attesi dell’anno: il prossimo 27 giugno arriva sul palcoscenico di Canale 5, Temptation Island 2024. L’hype per quelle che saranno le nuove dinamiche condite dai dissidi di coppia circola già a ritmi frenetici e nel frattempo, è proprio il caso di riavvolgere il nastro e tornare all’edizione del 2014 per parlare di un lieto evento per una delle coppie storie di Temptation Island: Luca Lantieri e Mariarita Salino presto diventeranno genitori.

Con la loro esperienza a Temptation Island, sembrava che la storia d’amore dovesse capitolare: Luca Lantieri e Mariarita Salino, nonostante gli alti e bassi di quel periodo, sono riusciti a fortificare ulteriormente il loro legame fino ad arrivare – come racconta Il Vicolo delle News – al coronamento del sogno di avere un figlio: i due ex protagonisti di Temptation Island hanno infatti annunciato sui social di essere prossimi a diventare genitori.

Luca Lantieri e Mariarita Salino, dalla ‘crisi’ a Temptation Island al sogno di diventare genitori

“Ti aspetterò e prima o poi arriverai senza nemmeno far rumore. Ti amiamo già principessa”, queste le parole di Luca Lantieri sui social che spoilerano dunque il sesso del figlio in arrivo: sarà una femminuccia. Ma vi ricordate del percorso a Temptation Island di Luca Lantieri e Mariarita Salino? La giovane, presa dalla gelosia, fece il primo passo chiamando il falò di confronto ormai decisa a chiudere la relazione. Il compagno riuscì a convincerla del contrario salvo poi lasciarsi – come racconta Il Vicolo delle News – poche settimane dopo la fine dell’esperienza nel programma. L’amore ha però trionfato: Luca Lantieri e Mariarita Salino sono tornati insieme e, 10 anni dopo il percorso a Temptation Island, non vedono l’ora di vivere l’esperienza da genitori della loro prima figlia.











