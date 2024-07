OLIMPIADI 2024, PROVACI ANCORA JASMINE!

Le Olimpiadi Parigi 2024 stanno per cominciare. Nel tennis femminile, c’è un’Italiana che da ormai diverso tempo ci sta facendo sognare in grande. Naturalmente ci stiamo riferendo a Jasmine Paolini che tra le teste di serie sarà quarta, dietro solamente a Iga Swiatek, Coco Gauff e Elena Rybakina.

La due tennista azzurra è arrivata a giocarsi ben due finali Slam nel giro di un mese, perdendole entrambe seppur a testa altissima: la prima al Roland Garros contro Iga Swiatek mentre la più recente contendendosi Wimbledon con Barbora Krejcikova.

Ora per Paolini è arrivata la seconda chiamata Olimpica consecutiva dopo quella di Tokyo, ma questa volta ci va da numero cinque al mondo. La posizione guadagnata per quanto riguarda le teste di serie è dovuto alla rinuncia di Aryna Sabalenka (numero 3 al mondo) per motivi fisici.

OLIMPIADI 2024, POSSIBILE FINALE CON RYBAKINA

Tennis donne, teste di serie Olimpiadi Parigi 2024: Jasmine Paolini è quarta. La tennista toscana sogna di riporta una medaglia in Italia dopo 100 anni dall’ultima volta, quella di Uberto De Morpurgo ai Giochi Olimpici 1924, sempre nella capitale francese.

Il sorteggio è fissato per venerdì 25 luglio alle ore 11.00, ma per via della diramazione delle teste di serie è già possibile fare un tabellone virtuali. Partiamo col dire che Paolini potrebbe affrontare Swiatek, grande favorita nonché già vincente al Roland Garros proprio contro la nostra italiana. Ricordiamo che si giocherà nei medesimi campi dell’Open di Francia.

D’altro canto, Paolini potrebbe incantare anche l’americana Coco Gauff, la tennista 20enne che sogna di emulare le gesta di Serena Williams ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Contro Elena Rybakina, quarta a Tokyo, ci potrà invece solamente giocare in un’ipotetica finale per la medaglia d’oro. La campionessa in carica è la svizzera Belinda Bencic, attuale 138esima nel ranking WTA.