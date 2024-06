Tentacoli, Rete 4/ Trama e cast dell’horror con John Huston e Henry Fonda, oggi 23 giugno 2024

Il cast di Tentacoli, film diretto da Ovidio G. Assonitis

Domenica 23 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:05, il film dell’orrore del 1977 dal titolo Tentacoli. La pellicola è prodotta e diretta dal regista Ovidio G. Assonitis, famoso per avere lavorato con il Premio Oscar James Cameron in Piraña paura.

Le musiche hanno invece la firma del compositore e musicista italiano Stelvio Cipriani, che nel corso della sua carriera ha composto le colonne sonore per oltre 300 lungometraggi per registi come Dino Risi, Steno e Lucio Fulci.

Il protagonista del film Tentacoli è interpretato dall’attore John Huston, ritenuto uno dei più importanti maestri dell’Hollywood degli anni d’oro e apparso in lungometraggi di grande successo, tra cui Il cardinale (1963) di Otto Preminger e Chinatown (1974) di Roman Polański.

Al suo fianco la splendida Shelley Winters, vincitrice del Premio Oscar alla miglior attrice non protagonista per Il diario di Anna Frank.

Nel cast del film Tentacoli anche l’attore Bo Hopkins, ricordato per le sue interpretazioni nei western I giustizieri del West (1975) di Kirk Douglas e Fuga di mezzanotte (1978) di Alan Parker, e la stella di Hollywood Henry Fonda, indimenticabile nei panni dello spietato Frank in C’era una volta il West (1968) di Sergio Leone.

La trama del film Tentacoli: una gigantesca piovra assassina miete vittime

Tentacoli è ambientato in California, più precisamente nella piccola città di Solana Beach, sconvolta dalla sparizione di un pescatore e di un bambino che vengono ritrovati ormai morti e con i corpi straziati.

Questo ritrovamento crea confusione e allarme tra gli abitanti del luogo e mobilita le autorità governative: la guardia costiera inizia le perlustrazioni e nel corso delle ricerche trova altri cadaveri martoriati e relitti di barche fatte in mille pezzi.

Ned Turner (John Huston), un anziano reporter, decide di indagare in prima persona, scoprendo uno strano collegamento con alcuni lavori edili per la realizzazione di un tunnel sottomarino. Nel frattempo l’elenco delle vittime diventa sempre più lungo e tra le persone uccise vi è anche Vicky (Delia Boccardo), moglie del famoso oceanografo Willy Gleason (Bo Hopkins).

Nonostante la situazione sia completamente fuori controllo e sempre più drammatica, le autorità decidono di tenere comunque la gara di vela che si svolge ogni anno.

Tra gli iscritti vi è anche il nipote di Turner, che ha deciso di prendere parte alla regata con un suo amico. Proprio nel momento in cui la gara ha inizio, Gleason e Turner scoprono che la colpevole di tutti quei delitti è una piovra gigantesca.

Quest’ultima sarebbe impazzita a causa degli ultrasuoni emessi dai macchinari utilizzati per realizzare il tunnel ed è pronta ad uccidere chiunque incontri.

La regata, infatti, viene interrotta a causa dell’ennesimo attacco della piovra, che causa la morte dell’amico del nipote di Turner.

A questo punto Gleason decide di attaccare la piovra nel tentativo di ucciderla definitivamente, ma tutti gli sforzi sembrano essere vani.

Solo l’intervento di due orche marine, che Gleason era riuscito ad addestrare, riesce a fermare la piovra e a porre fine alla sua vita.











