Tentatrici Temptation Island 2024: chi sono?/ Dall’imprenditrice Siriana alla ballerina Noemi, tutti i nomi

Chi sono le tentatrici di Temptation Island 2024

Protagonisti di Temptation Island 2024 non sono solo le coppie, ma anche i tentatori e le tentatrici che proveranno a tentare rispettivamente le fidanzate e i fidanzati. Le coppie che metteranno alla prova il proprio rapporto sono quelle formate da Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Gaia e Luca e infine la settima e ultima coppia composta da Lino e Alessia. Dopo la presentazione dei tentatori, spuntano anche i nomi delle tentatrici tra le quali non spunta nessuna ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Pagelle coppie Temptation Island 2024: top e flop a prima vista/ Siria e Alessia rubano la scena, Tony…

Tra le ragazze single che proveranno a mettere alla prova tutti i fidanzati con la loro bellezza spuntano imprenditrici, ballerine professioniste, personal trainer ma anche una speaker radiofonica e una studentessa ma chi sono nel dettaglio le tentatrici protagoniste della nuova edizione di Temptation Island?

I nomi delle tentatrici di Temptation Island 2024

La prima tentatrice di Temptation Island 2024 è la 23enne Gaietta che, dopo la laurea in ingegneria gestionale, sta completando la magistrale. Poi c’è la 24enne imprenditrice Siriana e la 27enne italo-uruguayana Sofia, laureanda magistrale in relazioni internazionali. La 28enne Mara ha aperto una sua accademia di lashmaker nella quale insegna mentre la 25enne Nicole sta studiando per diventare personal trainer.

Temptation Island 2024: data d'inizio, location e coppie protagoniste/ Tutti i dettagli sulla nuova edizione

Tra le tentatrici, poi, ci sono la 21enne ballerina professionista Nicole, la 32enne Teresa che gestisce un e-commerce di ceramiche e pavimenti, la 22enne Jennifer che lavora come speaker radiofonica, la studentessa di mediazione linguistica Melania, l’estetista Chiali, la 30enneMaika che gestisce delle pescherie con annessi ristoranti della sua famiglia, la 28enne Karina che lavora come hostess negli eventi e, infine, la 33enne Marta che è laureata in design e sogna di diventare arredatrice di interni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA