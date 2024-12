Teo Mammucari, chi è l’ex compagno di Thais Wiggers: la carriera in tv

Teo Mammucari è l’ex compagno di Thais Wiggers, la celebre modella nonché ex Velina di Striscia la Notizia che oggi pomeriggio sarà ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. Romano d’origine e classe 1964, Mammucari ha debuttato in televisione come attore di Scherzi a parte nel 1995, diventando poi un inviato de Le Iene nel 1999; per il programma di Italia 1 è stato anche conduttore di svariate edizioni tra il 2013 e il 2023. Tra i suoi più grandi successi televisivi spicca il programma Libero del 2000, in onda su Rai 2 e basato su scherzi telefonici.

Teo Mammucari attaccato da Thais Wiggers a Verissimo: "Impossibile avere un dialogo con lui"/ "Si ritira? Meg

Numerosi i programmi che l’hanno visto protagonista in carriera: tra il 2006 e il 2007 è stato conduttore di Cultura moderna, tra gli altri spiccano anche Scherzi a parte e Sarabanda. Negli ultimi anni è stato concorrente di Ballando con le stelle, Il cantante mascherato e coach ne L’acchiappatalenti, tutti programmi condotti da Milly Carlucci su Rai 1. Dal 2016 al 2022 è stato inoltre giudice di Tu si quel vales, lo show del sabato sera di Canale 5, e dopo aver detto addio è stato sostituito da Luciana Littizzetto.

Chi è Julia, figlia di Thais Wiggers e Teo Mammucari/ Il conduttore: "Quando due persone si separano..."

Teo Mammucari e Thais Wiggers: la figlia Julia e la breve storia d’amore

Thais Wiggers e l’ex compagno Teo Mammucari sono stati insieme per pochi anni. La coppia si è fidanzata nel 2006, nel periodo in cui la modella era impegnata nei panni di Velina sul bancone di Striscia la Notizia: dal loro amore nel 2008 è nata la figlia Julia, mentre l’anno successivo è avvenuta l’improvvisa separazione. Il post-rottura non è stato semplice per la coppia: la modella decise di ritornare in Brasile, sua terra d’origine, assieme alla loro figlia, e il conduttore ha parecchio sofferto per il distacco dalla bambina negli anni successivi.

Thais Wiggers ha un nuovo compagno?/ Dall'ex Teo Mammucari all'amore oggi: la vita privata della modella

La coppia, dopo la separazione, ha sempre cercato di mantenere rapporti civili per il bene della loro bambina, pur essendo divisi da diversi dissapori. A dimostrarlo è stata anche la recente frecciata social della modella all’indirizzo dell’ex, dopo l’intervista interrotta a Belve con tanto di polemica con Francesca Fagnani. “Tempo al tempo… prima o poi la maschera cade“, il messaggio sibillino di Thais scritto sulle Instagram stories proprio nel momento in cui stava andando in onda su Rai 2 l’intervista all’ex compagno.