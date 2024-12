Nel 2008, Teo Mammucari è diventato papà di Julia, una ragazza che oggi ha ben sedici anni. La figlia di Teo Mammucari è nata dall’amore con la modella brasiliana Thais Souza Wiggers, alla quale il conduttore tv è stato legato per tre anni. Lei era infatti l’ex velina di Striscia la Notizia mentre lui era co-conduttore del tg satirico: lì nacque l’amore tra i due che portò alla nascita della bambina. Dopo la separazione, arrivata quando la piccola aveva poco più di un anno, è stata enorme la sofferenza per entrambi e soprattutto per Teo, che ha dovuto veder crescere la figlia da lontano.

“All’inizio è stato difficilissimo – ha spiegato il conduttore tv – Sono fragile perché ho sempre paura di non dargli il giusto, di non essere all’altezza, non farle vivere ciò che ho vissuto io”. Dopo la fine della relazione con Thais Souza Wiggers, la sua ex compagna, Teo Mammucari è andato in terapia per cinque anni per superare la rottura con la ex fidanzata e soprattutto l’assenza, o meglio la lontananza, della figlia Julia, alla quale è sempre stato molto legato.

Dopo la rottura con la ex compagna Thais Souza Wiggers, Teo Mammucari ha passato un periodo di grande sofferenza, vedendo crescere la figlia Julia lontano da lui. Dopo la rottura, Thais è tornata in Brasile portando con sé la bambina: per questo Teo non l’ha potuta vedere per ben tre anni, acuendo le sue immense sofferenze. Nonostante queste sofferenze, Teo ha sempre speso parole al miele per la sua ex compagna, definendo la loro relazione come “bellissima”.

E allo stesso tempo, Julia, sua figlia, l’ha definita la cosa più importante della sua vita. “Ho capito che quando ti separi non devi pensare ai tuoi di problemi, ma devi pensare ai figli” ha spiegato il conduttore tv. E lui, infatti, ha deciso di superare i suoi traumi per dare importanza a Julia: oggi i due hanno un rapporto splendido.

