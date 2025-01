Le scosse di terremoto oggi si sono concentrate quasi tutti nella regione Marche. In questo venerdì 24 gennaio 2025, infatti, sono stati diversi i movimenti tellurici registrati in particolare nella provincia di Macerata, anche se sono stati tutti molto leggeri. L’Ingv, tramite il suo consueto report giornaliero, ci ha restituito una situazione di assoluta normalità dove in generale la scossa più importante è stata sotto la magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, non registrando quindi alcun evento sismico significativo. Partiamo dalla principale scossa di terremoto oggi che è quella che è stata localizzata in uno dei mari che bagnano il nostro Paese, leggasi il Mar Ionio Settentrionale.

L’evento in questione è avvenuto alle ore 4:44 di notte, ed ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Stando alla mappa di localizzazione, giusto per capire meglio dove siamo, ci troviamo ad est della regione Calabria, e infatti la città più vicina è risultata essere Cosenza, distante 74 chilometri, con Crotone invece più staccata a 82 chilometri. Dicevamo delle Marche protagoniste delle scosse di terremoto oggi, ed in effetti i rilevatori hanno registrato ben quattro movimenti tellurici tutti nella provincia di Macerata, una delle zone più attive a livello sismico del nostro stivale.

TERREMOTO OGGI, DIVERSE SCOSSE A MACERATA

La principale è stata quella delle ore 5:39 di stamane, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzata a un chilometro a sud di Sarnano, in provincia di Macerata. La scossa di terremoto oggi è avvenuta nei pressi di Gualdo e Amandola, nonché non troppo distante da Umbria e Lazio, visto che le città più vicine sono state Foligno e Teramo.

A tre chilometri a sud di Pieve Torina è stata localizzata una scossa di terremoto oggi di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, sisma registrato alle ore 5:58. Le scosse sono avvenute anche alle ore 5:47, a due chilometri a sud ovest di Sarnano, e infine un evento tellurico alle ore 3:58 sempre in provincia di Macerata a quattro chilometri a est del comune di Castelsantangelo sul Nera.

