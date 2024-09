Le scosse di terremoto oggi sono state fortunatamente tutte molto leggere, e la più importante ha superato di poco la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Il riferimento è a quella che l’Ingv ha registrato in mare aperto presso il Tirreno meridionale, scenario spesso e volentieri di scosse di moderata entità. Il terremoto oggi ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, localizzato la notte passata, alle ore 2:54. Messina, distante 60 chilometri dall’epicentro, è risultata la città più vicina, con Lamezia Terme e Reggio Calabria rispettivamente a 67 e 69 chilometri di distanza. Per quanto riguarda le scosse di terremoto oggi sulla terraferma, quella più significativa è avvenuta nella regione Umbria, altra zona ad alta intensità sismica d’Italia.

L’evento è stato molto leggero, un sisma di magnitudo 1.8 gradi avvenuto alle ore 5:50 di stamane, a quattro chilometri da Preci, località della provincia di Perugia. Siamo vicini a Visso (provincia di Macerata) e Sellano, mentre la principale città in zona è Foligno, distante 27 chilometri, con Terni (nel Lazio) a 50 chilometri.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA AL VESUVIO, IERI UN SISMA IN SLOVENIA

Sempre oggi i sismografi hanno segnalato anche una scossa di terremoto molto leggera al vulcano di Napoli Vesuvio, con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter, vicino quindi a Portici e Torrel de Greco, mentre per quanto riguarda le scosse di terremoto avvenute ieri ma che non vi avevamo segnalato prima, riportiamo quella nel maceratese, precisamente a tre chilometri a nord est di Sant’Angelo in Pontano.

L’evento ha avuto una magnitudo di 2.0 grado, localizzato alle ore 19:29 di ieri sera. Infine, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Slovenia con una magnitudo di 3.1 gradi, sempre avvenuta nella serata di ieri. Come si evince da questo mini elenco di scosse di terremoto oggi (o di ieri), la magnitudo è molto bassa e nessun evento importante (con feriti e/o danni) si è fortunatamente verificato.

