TERREMOTO OGGI: SCOSSE VICINO LE COSTE CATANESI

Come ogni giorno, anche in questo lunedì 16 settembre il sito ufficiale INGV ci restituisce un puntuale report su quelli che sono stati i movimenti del terreno nelle ultime ore, con tutti i terremoti di oggi. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanica riporta quotidianamente i movimenti tellurici del nostro Paese, che ha in alcune zone una sismicità più elevata e in altre meno. Proprio per questo, con puntualità ed efficienza, sul sito vengono riportati in tempo reale i terremoti che sono stati registrati in Italia nelle ore precedenti, con tanto di orario preciso, magnitudo e coordinate geografiche. Quali movimenti hanno interessato l’Italia in questo lunedì 16 settembre? Siamo pronti per andare a scoprirlo.

Nella notte, alle 02:02:31, una scossa di magnitudo ML 3.3 è avvenuta al largo della Costa Catanese, con coordinate geografiche latitudine 37.7220 e longitudine 15.2980: il sisma è avvenuto a una profondità di 23 km, a poca distanza dalla terra ferma. A poca distanza troviamo infatti Riposto, Mascali a Giarre, entro i 10 km, poi ancora Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano e Giardini Naxos, che invece si trova in provincia di Messina. Tra le grandi città nei pressi dell’epicentro c’è Acireale, a 17 km, mentre Catania è a 31 km a Sud Ovest rispetto alla scossa.

TERREMOTO OGGI: UN ALTRO SISMA ANCHE DUE ORE DOPO

Qualche ora dopo la prima scossa di terremoto registrata al largo della Costa catanese nella notte, ne è avvenuta un’altra, di magnitudo ML 2.0, alle 04:08:51 con coordinate geografiche 37.7260 e longitudine 15.3210, ad una profondità di 20 km. A localizzare il terremoto è stata ancora una volta la sala sismica INGV di Roma e come per il sisma avvenuto due ore prima, nei pressi dell’epicentro troviamo una serie di comuni come Riposto, Mascali e Giarre. Anche in questo caso tra le grandi città la più vicina è Acireale, a 17 km, seguita da Catania a 32.