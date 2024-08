TERREMOTO OGGI: SCIAME SISMICO IN PROVINCIA DI COSENZA

Quali sono i movimenti tellurici che nella giornata di oggi hanno interessato il nostro Paese? Ce lo spiega come sempre l’Ingv, l’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanica italiano, che riporta una lista di tutte le scosse di terremoto di ogni giorno. Oggi, 19 agosto, il primo sisma superiore a magnitudo 2 si è registrato poco dopo la mezzanotte, alle 00:14, a 1 km a Sud Est da Bocchigliero, in provincia di Cosenza, di ML 2.4. Il sisma è avvenuto ad una latitudine di 39.4100 e ad una longitudine di 16.7670 a una profondità di 30 km ed è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma.

Nei pressi dell’epicentro troviamo comuni come Campana, Mandatoriccio e Pietrapaola. Il terremoto di oggi non a sé stante: già nei giorni passati, infatti, nella stessa zona si sono registrate una serie di scosse. La più forte è arrivata nella giornata di ieri, domenica 18 agosto, di magnitudo 2.5 registrata alle 13:39. Dunque, uno sciame sismico è in corso nella zona in provincia di Cosenza, seppur fino a questo momento con magnitudo contenute, che non hanno spaventato la popolazione locale.

TERREMOTO OGGI: SCOSSA ANCHE IN EMILIA ROMAGNA

Nella giornata di oggi, 19 agosto, un’altra scossa di terremoto di magnitudo ML 3.0 è stata registrata sempre nella notte a Galeata, in provincia di Forlì Cesena, a 3 km a ovest dal paese. La scossa, con profondità 36 km, è avvenuta ad una latitudine di 44.0000 e ad una longitudine di 11.8720, a 6 km da Civitella di Romagna, a 7 da Santa Sofia, Rocca San Casciano e a 8 da Portico e San Benedetto e da Premilcuore. Tra le città più grandi a 28 km troviamo Forlì, a 32 Faenza e a 33 Cesena.

Infine, sempre nella giornata odierna, una scossa di terremoto ha interessato la zona del Mar Ionio Meridionale, al largo della costa siciliana, con una scossa di magnitudo ML 2.4. Il sisma è avvenuto alle 06:04:25 ora italiana con coordinate geografiche latitudine 37.3200 e longitudine 15.8580, ad una profondità di 17 km.

