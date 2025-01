Il bollettino dell’Ingv delle scosse di terremoto oggi, venerdì 31 gennaio 2025, ci restituisce una situazione decisamente consuetudinaria. L’ultimo giorno del primo mese del nuovo anno, si apre quindi senza alcun evento sismico eclatante, proseguendo quindi una situazione di normalità che va avanti da diverso tempo in Italia, tenendo conto che l’ultimo sisma significativo è stato quello di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter avvenuto ai Campi Flegrei a maggio del 2024, quindi ben 8 mesi fa.

E a proposito dei Campi Flegrei, la zona più attenzionata d’Italia e probabilmente del mondo, si è risvegliata nella giornata di ieri, un sisma attorno alle ore 18:20 che come al solito è stato molto leggero ma chiaramente avvertito dalla popolazione locale, così come da numerose segnalazioni via Facebook. La scossa ha avuto una magnitudo di 1.0 gradi, a completamento di un mese di gennaio 2025 particolarmente “traballante” lungo la caldera. L’evento principale di oggi è stato invece quello di magnitudo 1.7 gradi registrato in provincia di Perugia, a pochi passi dal comune di Scheggia e Pascelupo, localizzato esattamente sei minuti e cinquantacinque secondi dopo la mezzanotte di ieri.

TERREMOTO OGGI, LE SCOSSE PRINCIPALI DELLE ULTIME ORE

Nulla ovviamente di particolare da segnalare, così come a seguito della scossa di terremoto oggi registrata a Petralia Sottana, da non confondere con il Comune vicino, Petralia Soprana, che ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi, localizzato alle ore 3:14 della notte scorsa.

A Bologna, nel piccolo territorio di Monghidoro, è stato invece segnalato un sisma molto leggero, con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, a circa una trentina di chilometri dal capoluogo emiliano, nonché a 36 da Imola, terra dei motori. Vi lasciamo con una scossa che non avevamo registrato ieri, quella di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter presso il San Teodoro di Sicilia, comune di poche anime della provincia di Messina, localizzato alle ore 15:25, vicino ad Acireale e Catania, nonché ai comuni di Cesarò e Troina: la scossa non ha comunque creato dei problemi.

