The Boat, diretto da Alessio Liguori

Giovedì 21 novembre 2024, andrà in onda, in seconda serata su Rai 2, alle ore 23, il film thriller del 2022 dal titolo The Boat. La pellicola è una produzione Rai Cinema ed è diretta dal regista italiano Alessio Liguori, noto per aver curato le riprese del lungometraggio horror di fama internazionale In the Trap – Nella trappola.

I protagonisti sono interpretati da: Marco Bocci, volto di numerosi progetti per la televisione di grande successo, tra cui Romanzo criminale – La serie, Squadra antimafia – Palermo oggi e Unwanted – Ostaggi del mare; Diane Fleri, attrice di origini francesi che ha raggiunto la notorietà con il lungometraggio Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti; infine, Filippo Nigro, che recentemente ha lavorato nuovamente con Bocci in un film diretto proprio da quest’ultimo, La caccia (2023).

La trama del film The Boat: una trappola in mezzo al mare e un ricatto

The Boat vede protagoniste tre coppie benestanti che decidono di organizzare uno splendido fine settimana a bordo di un’imbarcazione di lusso, scoprendo le meraviglie del Mar Mediterraneo.

Questo rilassante e magnifico weekend si trasforma inaspettatamente in un terribile incubo: al risveglio da una festa a bordo dello yacht, i protagonisti scoprono di trovarsi in mezzo al mare aperto senza alcun tipo di sostentamento o di carburante.

Anche tutti i sistemi di controllo dell’imbarcazione e di comunicazione con la terraferma sono fuori uso e, mentre la nave continua ad allontanarsi sempre più dalla costa, le coppie sentono una voce provenire dal walkie-talkie: il gioco ha inizio.

L’ansia, la paura e le condizioni fisiche precarie, tirano fuori il lato più oscuro da ognuno dei presenti, svelando segreti e verità devastanti.

