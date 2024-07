The Family, anticipazioni settimanali: dal 9 al 12 luglio 2024/ Aslan vuole sposare Devin, ma…

Una nuova settimana all’insegna delle serie tv è iniziata e, tra i tanti appuntamenti, gli appassionati non vedono l’ora di scoprire le anticipazioni settimanali per The Family, dal 9 al 12 luglio 2024. La serie tv targata Canale 5 segue la scia di successo dei dezi turchi e, nel primo pomeriggio, è pronta ad allietare i telespettatori con una nuova escalation scandita da puntate ricche di colpi di scena.

Le anticipazioni settimanale di The Family – dal 9 al 12 luglio 2024 – ci raccontano del prosieguo felice dei rapporti tra Aslan e Devin; una cena sembrerà fortificare ulteriormente il rapporto ma il primo dovrà fare i conti, in parallelo, con sua madre. Come visto nella puntata di oggi, tra loro il clima è sempre più di astio; teso come una corda di violino. Quando il giovane scoprirà alcuni retroscena e ‘invasioni’ della donna, la situazione potrebbe ulteriormente precipitare.

La madre di Aslan riuscirà a metterlo contro Devin? Scopriamolo con le anticipazioni settimanali di The Family

Nella puntata di domani (10 luglio 2024) – stando alle anticipazioni settimanale di The Family – il focus sarà ancora su Aslan che, dopo aver scoperto di un uomo mandato da sua madre per seguirlo, organizzerà una sorta di imboscata. La donna vuole sapere più della fidanzata; a questo punto, sarà lui stesso ad organizzare una cena in famiglia. Il rapporto con Devin e forte, circostanza che però non trova il favore della madre che tenterà in tutti i modi di generare conflittualità tra i due.

Nella puntata di giovedì 11 luglio – stando alle anticipazioni settimanale di The Family – uno scenario inatteso potrebbe sconvolgere la routine professionale del protagonista. Aslan riceverà infatti un’insolita proposta di lavoro da Atilla e, in parallelo, Devin inizierà a vacillare pensando al rapporto con il ragazzo e la necessità di mettere le cose in chiaro inizierà ad essere dominante.

Colpo di scena nel weekend: anticipazioni settimanali The Family, dal 9 al 12 luglio

Le anticipazioni settimanali di The Family si concludono con l’ultimo appuntamento del 12 luglio 2024 che lascerà gli spettatori con il fiato sospeso in attesa della settimana seguente. La tensione, come si temeva, divampa nel rapporto tra Aslan e Devin. In un certo senso, la madre del ragazzo è quasi riuscita nel suo intento. L’idillio si trasforma in un epilogo doloroso quando il giovane chiederà la mano della ragazza, ricevendo però un esito negativo.

