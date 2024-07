Chi è Kivanc Tatlitug, Aslan di The Family/ Nel 2016 ha sposato Basak Dizer a Parigi

Chi è l’attore turco di The Family

Tra gli attori turchi del momento è impossibile non citare Kivanc Tatlitug, che tra i tanti progetti vantati in carriera interpreta il personaggio di Aslan nella serie The Family, l’artista è nato ad Adana in Turchia il 27 ottobre nel 1983 ed è sposato con Basak Dizer, con la quale è convolato a nozze nel 2016 in una cerimonia da sogno a Parigi e i due hanno poi avuto un figlio, il piccolo Kurt Efe. L’artista ha origini albanese e bosniache e ha dato il via alla sua prestigiosa carriera grazie a sua madre, partendo come modello, nel 2001 ha invece ottenuto un primo riconoscimento, vincendo il Best model of the world, anche se il successo vero e proprio arriverà con il ruolo di Mehmet nella serie Gumus.

Da quel momento in poi la carriera di Kivanc Tatlitug si divede tra piccolo e grande schermo, tra i vari progetti illustri si ricorda il personaggio di Kurt Seyit nella celebre serie La ragazza e l’ufficiale, mentre in Italia l’attore inizia a raccogliere i frutti della popolarità con il ruolo di Cesur in Brave and Beautiful, mentre l’ultimo ruolo ricoperto è proprio quello di Aslan Soykan nella nuovissima serie di Canale Cinque The Family.

Kivanc Tatlitug è soprannominato il Brad Pitt del Medio Oriente

Complice un’estetica invidiabile, l’attore turco nativo di Adana si è guadagnato nel tempo il soprannome paragonato alla celebre star di Hollywood. Kivanc Tatlitug è molto attivo sui social, dove vanta un profilo Instagram molto seguito dai fan e follower, che in passato hanno mosso anche in Italia una petizione per portarlo a Verissimo ed essere intervistato da Silvia Toffanin nel noto talk, proprio come accaduto per molti colleghi dell’artista, basti pensare ai vari personaggi di Terra Amara passati per il salotto di lady Pier Silvio Berlusconi.

Se The Family dovesse decollare su Canale 5 non è certo utopistico pensare a una soluzione di questo genere per Kivanc Tatlitug, che dopo diverse esperienze di successo anche nel nostro Paese ora punta all’incoronazione con la nuova serie.











